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    Жизнь

    Светлана Лобода в мини-шортиках устроила зажигательные танцы в отеле

    • Розсилка
    Светлана Лобода в мини-шортиках устроила зажигательные танцы в отеле

    35-летняя певица продемонстрировала сексуальный танец

    Светлана Лобода поделилась с подписчиками интересным видео. На нем она готовится к очередному концерту в номере отеля. В ролике звезда танцует под свою композицию «Пуля-дура» и вместо микрофона держит пластмассовую бутылку от воды. Светлана танцевала в коричневой футболке oversize, джинсовых шортах с бахромой и в золотых босоножках.

    «Вы часто спрашиваете, когда я репетирую и как я успеваю это делать… вот так, после перелетов, перед сольными концертами, мы с Кэти в отельном номере разучиваем новые постановки», -так прокомментировала свои танцы Лобода.

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    Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

    Недавно певица впервые показала дочь Тильду. Светлана не рассказывает подробности рождения дочери. Поклонники предполагают, что отцом ребенка является фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

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