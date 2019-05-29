Светлана Лобода в мини-шортиках устроила зажигательные танцы в отеле



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35-летняя певица продемонстрировала сексуальный танец

Светлана Лобода поделилась с подписчиками интересным видео. На нем она готовится к очередному концерту в номере отеля. В ролике звезда танцует под свою композицию «Пуля-дура» и вместо микрофона держит пластмассовую бутылку от воды. Светлана танцевала в коричневой футболке oversize, джинсовых шортах с бахромой и в золотых босоножках.

«Вы часто спрашиваете, когда я репетирую и как я успеваю это делать… вот так, после перелетов, перед сольными концертами, мы с Кэти в отельном номере разучиваем новые постановки», -так прокомментировала свои танцы Лобода.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 28 Май 2019 в 9:24 PDT

Недавно певица впервые показала дочь Тильду. Светлана не рассказывает подробности рождения дочери. Поклонники предполагают, что отцом ребенка является фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.