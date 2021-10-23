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    Странная подработка. Фермер надевает жуткие костюмы и пугает детей (фото)

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    Странная подработка. Фермер надевает жуткие костюмы и пугает детей (фото)

    Брантли понял, что может монетизировать свое новое необычное хобби, когда к нему подошел мужчина и предложил заплатить 20 долларов за розыгрыш его ребенка

    У некоторых родителей крайне специфическое чувство юмора, которое не каждому придется по душе. Например, мамы и папы в Алабаме (США) платят за то, чтобы мужчина наряжался в жуткие костюмы и приходил пугать их детей.

    32-летний фермер Брантли Герхардт занимается этой странной работой почти полтора года, и получает за нее довольно неплохие деньги: около 30 долларов за один розыгрыш. За все время работы мужчина разыграл более 20 тысяч семей с детьми.

    Идея с организацией костюмированных представлений, вызывающих нервный тик, пришла Брантли в голову во время пандемии: таким образом он хотел отвлечь молодежь от проблем, пишет New York Post.

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    Странная подработка. Фермер надевает жуткие костюмы и пугает детей (фото)
    Странная подработка. Фермер надевает жуткие костюмы и пугает детей (фото)
    Странная подработка. Фермер надевает жуткие костюмы и пугает детей (фото)

    «Я сказал своей жене, что решил ради забавы купить костюм Гринча и ходить в нем по городу. Я хотел, чтобы дети могли хоть как-то отвлечься от всей этой пандемии», — рассказал Брантли.

    После беседы с супругой американец заказал в интернете костюм Гринча и в свободное время стал бегать в нем по супермаркету, в шутку пугая детишек, которые были от него в восторге.

    «Я проводил около десяти минут в день, бегая по проходам продуктового магазина. Дети смеялись и фотографировали меня, а затем я просто возвращался в машину и ехал по другим делам», — пояснил фермер.

    Брантли понял, что может монетизировать свое новое необычное хобби, когда к нему подошел мужчина и предложил заплатить 20 долларов за розыгрыш его ребенка. С этого момента мужчина стал приходить в гости к разным семьям (заранее договорившись с родителями), чтобы до дрожи напугать всех детишек.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 51-летняя Билык предложила «откусить кусочек от сладенькой Иринки».

    Знаменитая украинская певица Ирина Билык в своем Инстаграме похвасталась именным шоколадом и поинтересовалась у своих подписчиков, не хотели бы они «откусить кусочек от сладенькой Иринки».

    «Мои поклонники какие только подарки мне не дарят. Но этот такой милый!» – призналась Билык.

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    Теги: розыгрыш шутки курьез
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    Странная подработка. Фермер надевает жуткие костюмы и пугает детей (фото)