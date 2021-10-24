Одиозная Марченко забралась в горы, чтобы заняться вином

Марченко анонсировала выход новых серий пропагандистского фильма «Паломница»

Кума российского диктатора и жена народного депутата от «ОПЗЖ» Виктора Медведчука Оксана Марченко рассказала о поездке в горы и сбор винограда. Философскими размышлениями она поделилась с читателями на своей странице в Instagram.

«Не устану повторять, что все, что окружает нас, – прекрасно! Забравшись высоко в горы, я попала в виноградник, расположенный в огромном горном ущелье, где одна семья более 500 лет выращивает виноград, который мне посчастливилось собирать вместе с ними. Фотография напомнила мне наполненный солнцем день, сладость лозы и бархат вина. Но фотография – лишь способ запечатлеть мгновение, которое нельзя вернуть...», – написала Марченко.

Она также анонсировала выход новых серий пропагандистского фильма «Паломница», над которыми сейчас активно работает.

«Я снимаю свои паломнические поездки и предлагаю снова и снова погружаться в красоту мудрости людей и величия природы, чтобы не забывать об этом», – сообщила кума Путина.

Оксана Марченко поздравила «братьев и сестер» с праздником Покрова Пресвятой Богородицы.

К слову, на днях Марченко удивила анонсом нового сезона «Паломницы» (видео).

Напомним, Марченко завершила показ первого сезона своего пропагандистского фильма «Паломница». Сеть отпраздновала завершения сериала смешным видео.

Ранее сообщалось, что Марченко считает бывшую соратницу Януковича Анну Герман своим политическим ориентиром.

Также кума Путина в новой серии своего пропагандистского фильма «Паломница» появилась в компании российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает оккупацию Крыма.