Как эффективно избавиться от солнечных ожогов с помощью подручных средств



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Для быстрого заживления ожогов рекомендуется принять холодный душ

Журналисты Daily Star рассказали читателям, как избавиться от последствий солнечных ожогов с помощью подручных средств. Информация появилась на сайте издания.

Авторы пишут, что солнечный ожог — это защитный механизм организма от ультрафиолетовых лучей. При воздействии света тело вырабатывает меланин для защиты кожи, однако при долгом нахождении на солнце в конечном итоге повреждается ее верхний слой.

Так, для быстрого заживления ожогов рекомендуется принять холодный душ, который позволяет избавиться от неприятных ощущений и снизить температуру кожи. В случае боли медики советуют принять обезболивающие таблетки. «Пейте много жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание», — добавляют врачи.

Кроме того, отмечается, что для ускорения процесса заживления также будут полезны такие средства, как пена для бритья, греческий йогурт или молоко, розовая вода (водный раствор компонентов эфирного масла розы), а также различные масла: кокосовое, лавандовое и алоэ вера.

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