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    Жизнь

    Как сильно кошки похожи на людей: курьезные фото лондонского художника

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    Как сильно кошки похожи на людей: курьезные фото лондонского художника

    Люди с большим удовольствием соглашались принять участие в проекте

    Иногда животные выглядят и ведут себя так, что не возникает никаких сомнений, что в прошлой жизни они были людьми. Особенно это касается любимых питомцев, что делят с человеком одно пространство, привыкают к размеренности домашней жизни и приспосабливаются к характеру своих хозяев.

    Теория о схожести человека и домашних питомцев так полюбилась фотографу Джеррарду Гетингсу, что он посвятил ей целый фотопроект. Автор объединил в пары кошек и людей со схожей энергетикой и продемонстрировал их невероятное сходство. А мы предлагаем вам в этом убедиться!

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    Как сильно кошки похожи на людей: курьезные фото лондонского художника
    Как сильно кошки похожи на людей: курьезные фото лондонского художника
    Как сильно кошки похожи на людей: курьезные фото лондонского художника
    Как сильно кошки похожи на людей: курьезные фото лондонского художника
    Как сильно кошки похожи на людей: курьезные фото лондонского художника
    Как сильно кошки похожи на людей: курьезные фото лондонского художника
    Как сильно кошки похожи на людей: курьезные фото лондонского художника
    Как сильно кошки похожи на людей: курьезные фото лондонского художника
    Как сильно кошки похожи на людей: курьезные фото лондонского художника
    Как сильно кошки похожи на людей: курьезные фото лондонского художника
    Как сильно кошки похожи на людей: курьезные фото лондонского художника

    На самом деле люди на фотографиях не являются хозяевами хвостатых, а выступают в роли моделей, подобранных в пару к котикам. Но результат настолько точен и красив, что на такие мелочи уже совсем не обращаешь внимания.

    По словам Джеррарда, фотографировать кошек — настоящий вызов, поскольку они очень горделивые животные. Каждую из своих кото-моделей фотограф снимал в привычной для хвостатых домашней обстановке. Ему потребовалось немало сил и терпения, чтобы расположить к себе пушистых героев проекта. Нередко этого удавалось добиться только с помощью вкусняшек и игрушек.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

     Читайте также: Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»
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