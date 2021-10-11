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    Как стресс негативно влияет на кожу

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    Как стресс негативно влияет на кожу

    Во время сильных переживаний симпатическая нервная система человека запускает выброс кортизола

    Дерматологи косметического бренда The Beauty Chef раскрыли негативное влияние нервного напряжения на кожу и назвали способы его устранения. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

    Эксперты объяснили, что высокий уровень стресса является причиной возникновения воспалений и экземы, а также преждевременного старения. Помимо этого, люди, которые подвержены неврозам, чаще сталкиваются с сухостью кожи, темными кругами и припухлостью под глазами.

    «Стресс влияет на здоровье кишечника, которое напрямую связано с состоянием кожного покрова, а также с качеством обмена веществ, работой мозга и иммунитетом. На нашу кожу и мозг действуют одни и те же гормоны и нейротрансмиттеры, а это значит, что любые потрясения, которые мы испытываем, могут отразиться на нашей коже», — подчеркнули они.

    Врачи добавили, что во время сильных переживаний симпатическая нервная система человека запускает выброс кортизола, который активирует реакцию на стресс. «Если вы нервничаете в течение недели, нескольких месяцев или даже лет подряд, то ваше тело, особенно кожа, постоянно упускает необходимые питательные вещества и тормозит рост новых клеток эпидермиса», — пояснили дерматологи.

    По словам специалистов, для того, чтобы улучшить состояние кожи, не стоит сразу прибегать к помощи кремов и лосьонов. В первую очередь, нужно найти источник проблемы и начать работать с ним. Так, эксперты порекомендовали снимать стресс практиками осознанности и медиаций, а также с помощью диеты, богатой антиоксидантами. Кроме этого, они посоветовали хорошо высыпаться, употреблять большое количество воды и сосредоточить внимание на здоровье кишечника.

    Ранее «Скотч» сообщал, что китайский фермер потратил десятки миллионов на безумное здание, чтобы привлечь туристов.

    Безумное здание, получившее название Дом крестьянского искусства, — это 10-этажное чудище, сочетающее множество архитектурных стилей. Например, на некоторых башнях этого шедевра есть купола, как на православных церквях, в то время как на других — установлены колокольни, как в католических соборах. Также в здании есть фонтан в форме чайника.

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    Теги: здоровый образ жизни здоровье
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    Как стресс негативно влияет на кожу