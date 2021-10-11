Павел Дуров составил список из трех недооцененных и семи переоцененных вещей в жизни

Предприниматель назвал недооцененные и переоцененные вещи в жизни человека

Основатель социальной сети «Телеграм» Павел Дуров в честь своего 37-го дня рождения назвал три недооцененных и семь переоцененных вещей в жизни человека. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В список недооцененных попали сон, который повышает иммунитет, креативность и психологическое благополучие, природа, которая является естественной средой для людей, чтобы чувствовать себя хорошо, и одиночество, которое дает свободу для совершения духовных и интеллектуальных прорывов.

К переоцененным Дуров отнес большие города, которые являются источниками загрязнения, преступности и шума. Он отметил, что хорошо иметь доступ к их ресурсам, но жить лучше вне мегаполисов.

Он назвал рестораны, которые, по его мнению, являются медленным и наименее эффективным способом питания, и посоветовал готовить дома, чтобы придерживаться здоровой диеты и контролировать ингредиенты. Он также считает переоцененной жаркую погоду, которая приводит к расслабленности, раку и быстрому старению, в то время как прохлада проясняет дух, тело и разум.

Дуров отметил моду, которая является ненужной, и недвижимость, которая ограничивает выбор и «является сомнительной инвестицией». По его мнению, аренда дает больше свободы передвижения. Он также призвал не следовать советам знаменитостей, а полагаться на точную науку и мнение экспертов.

«Социальные сети. Непрерывный поток мусора, загромождающего наши умы из социальных сетей, снижает наше счастье и творческие способности. Отключение от этих интернет-сервисов — лучшее, что мы можем сделать в любой день», — заключил основатель «Телеграма».

Ранее «Скотч» сообщал, что китайский фермер потратил десятки миллионов на безумное здание, чтобы привлечь туристов.

Безумное здание, получившее название Дом крестьянского искусства, — это 10-этажное чудище, сочетающее множество архитектурных стилей. Например, на некоторых башнях этого шедевра есть купола, как на православных церквях, в то время как на других — установлены колокольни, как в католических соборах. Также в здании есть фонтан в форме чайника.