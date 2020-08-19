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    Жизнь

    Как выглядит час пик на дорогах в разных странах мира (фото)

    • Розсилка
    Как выглядит час пик на дорогах в разных странах мира (фото)

    Посмотрите на нашу интересную подборку фотографий с изображением разных городов мира во время самого оживленного времени суток

    В час пик в любом мегаполисе мира приходится непросто. Огромное количество людей спешит по своим делам, а на дорогах образуются длинные пробки. Только в одной стране это будет очередь из автомобилей, в другой — из велосипедов и мотоциклов, а в иных мегаполисах в час пик не протолкнуться среди крупного рогатого скота или лодок и гондол всех размеров.

    Посмотрите на нашу интересную подборку фотографий с изображением разных городов мира во время самого оживленного времени суток. Некоторые контрасты просто завораживают!

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    на весь екран згорнути
    Как выглядит час пик на дорогах в разных странах мира (фото)
    Как выглядит час пик на дорогах в разных странах мира (фото)
    Как выглядит час пик на дорогах в разных странах мира (фото)
    Как выглядит час пик на дорогах в разных странах мира (фото)
    Как выглядит час пик на дорогах в разных странах мира (фото)
    Как выглядит час пик на дорогах в разных странах мира (фото)
    Как выглядит час пик на дорогах в разных странах мира (фото)
    Как выглядит час пик на дорогах в разных странах мира (фото)
    Как выглядит час пик на дорогах в разных странах мира (фото)
    Как выглядит час пик на дорогах в разных странах мира (фото)
    Как выглядит час пик на дорогах в разных странах мира (фото)
    Как выглядит час пик на дорогах в разных странах мира (фото)
    Как выглядит час пик на дорогах в разных странах мира (фото)
    Как выглядит час пик на дорогах в разных странах мира (фото)
    Как выглядит час пик на дорогах в разных странах мира (фото)
    Как выглядит час пик на дорогах в разных странах мира (фото)
    Как выглядит час пик на дорогах в разных странах мира (фото)
    Как выглядит час пик на дорогах в разных странах мира (фото)
    Как выглядит час пик на дорогах в разных странах мира (фото)
    Как выглядит час пик на дорогах в разных странах мира (фото)
    Как выглядит час пик на дорогах в разных странах мира (фото)
    Как выглядит час пик на дорогах в разных странах мира (фото)
    Как выглядит час пик на дорогах в разных странах мира (фото)
    Как выглядит час пик на дорогах в разных странах мира (фото)

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

    23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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    фотография пробки
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