Как выглядит час пик на дорогах в разных странах мира (фото)



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Посмотрите на нашу интересную подборку фотографий с изображением разных городов мира во время самого оживленного времени суток

В час пик в любом мегаполисе мира приходится непросто. Огромное количество людей спешит по своим делам, а на дорогах образуются длинные пробки. Только в одной стране это будет очередь из автомобилей, в другой — из велосипедов и мотоциклов, а в иных мегаполисах в час пик не протолкнуться среди крупного рогатого скота или лодок и гондол всех размеров.

Посмотрите на нашу интересную подборку фотографий с изображением разных городов мира во время самого оживленного времени суток. Некоторые контрасты просто завораживают!

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