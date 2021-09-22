Нестареющая звезда «Клона» в купальнике доказала, что находится в превосходной форме

Звезда блеснула соблазнительными формами

Сериал «Клон» в свое время стал настоящим феноменом — обычная бразильская мыльная опера собрала перед экранами телевизора чуть ли не половину земного шара. Многие актеры проекта сегодня забыты, но только не исполнительница роли Жади.

45-летняя Джованна Антонелли любит пообщаться с поклонниками в соцсетях, а иногда радует их откровенными снимками. На очередном фото актриса предстала перед публикой в миниатюрном купальнике.

Экранная Жади заставила многих усомниться в том, что ей не 25 лет. Актриса поддерживает спортивную форму, а ее фигура заставит позавидовать даже молодых красоток.

Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.