  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Нестареющая звезда «Клона» в купальнике доказала, что находится в превосходной форме

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    45-летняя актриса Джованна Антонелли - Нестареющая звезда «Клона» в купальнике доказала, что находится в превосходной форме
    45-летняя актриса Джованна Антонелли
    instagram.com/giovannaantonelli/

    Звезда блеснула соблазнительными формами

    Сериал «Клон» в свое время стал настоящим феноменом — обычная бразильская мыльная опера собрала перед экранами телевизора чуть ли не половину земного шара. Многие актеры проекта сегодня забыты, но только не исполнительница роли Жади.

    45-летняя Джованна Антонелли любит пообщаться с поклонниками в соцсетях, а иногда радует их откровенными снимками. На очередном фото актриса предстала перед публикой в миниатюрном купальнике.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Нестареющая звезда «Клона» в купальнике доказала, что находится в превосходной форме
    Нестареющая звезда «Клона» в купальнике доказала, что находится в превосходной форме
    Нестареющая звезда «Клона» в купальнике доказала, что находится в превосходной форме
    instagram.com/giovannaantonelli/

    Экранная Жади заставила многих усомниться в том, что ей не 25 лет. Актриса поддерживает спортивную форму, а ее фигура заставит позавидовать даже молодых красоток.

    Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

    После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.

    Читайте также: Молодец, сынок. Как родители отреагировали на незапланированную беременность любимой Романа Сасанчин
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нестареющая звезда «Клона» в купальнике доказала, что находится в превосходной форме