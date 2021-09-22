Могилевская показала, как выглядела на обложках модных журналов много лет назад
Звезда опубликовала архивные фото
Известная украинская певица Наталья Могилевская обнародовала архивные фото со съемок для глянца Elle, которые происходили 12 и 14 лет назад. На фото артистка предстала в эффектных образах и с разным цветом волос.
В этом году украинскому Elle исполняется 20 лет. По этому случаю некоторые знаменитости, которые позировали в фотосессиях для глянца, вспоминают интересные съемки и делятся приятными воспоминаниями с поклонниками.
К звездам, которые поздравили журнал с юбилеем, присоединилась Наталья Могилевская. Артистка опубликовала серию фото, на которых предстала перед камерой в разных образах. Звезда часто меняла прическу, цвет волос, стиль в одежде.
Могилевская всегда эффектно смотрелась на страницах глянца. В комментариях под публикацией некоторые сторонники отмечают, что до сих пор сохраняют выпуски Elle, где она на обложках.
Фото для первой обложки сделали 12 лет назад, для второй – 14 лет назад. Наталья призналась, что не верит, что уже прошло столько времени. Также на некоторых кадрах она позирует вместе с певцом Максом Барских. В 2008 году он был участником «Фабрики звезд-2», где Могилевская была продюсером.
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После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.