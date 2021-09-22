  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Могилевская показала, как выглядела на обложках модных журналов много лет назад

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Певица Наталья Могилевская - Могилевская показала, как выглядела на обложках модных журналов много лет назад
    Певица Наталья Могилевская
    instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

    Звезда опубликовала архивные фото

    Известная украинская певица Наталья Могилевская обнародовала архивные фото со съемок для глянца Elle, которые происходили 12 и 14 лет назад. На фото артистка предстала в эффектных образах и с разным цветом волос.

    В этом году украинскому Elle исполняется 20 лет. По этому случаю некоторые знаменитости, которые позировали в фотосессиях для глянца, вспоминают интересные съемки и делятся приятными воспоминаниями с поклонниками.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Могилевская показала, как выглядела на обложках модных журналов много лет назад
    Могилевская показала, как выглядела на обложках модных журналов много лет назад
    Могилевская показала, как выглядела на обложках модных журналов много лет назад
    Могилевская показала, как выглядела на обложках модных журналов много лет назад
    Могилевская показала, как выглядела на обложках модных журналов много лет назад
    Могилевская показала, как выглядела на обложках модных журналов много лет назад
    Могилевская показала, как выглядела на обложках модных журналов много лет назад
    Могилевская показала, как выглядела на обложках модных журналов много лет назад
    Могилевская показала, как выглядела на обложках модных журналов много лет назад
    instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

    К звездам, которые поздравили журнал с юбилеем, присоединилась Наталья Могилевская. Артистка опубликовала серию фото, на которых предстала перед камерой в разных образах. Звезда часто меняла прическу, цвет волос, стиль в одежде.

    Могилевская всегда эффектно смотрелась на страницах глянца. В комментариях под публикацией некоторые сторонники отмечают, что до сих пор сохраняют выпуски Elle, где она на обложках.

    Фото для первой обложки сделали 12 лет назад, для второй – 14 лет назад. Наталья призналась, что не верит, что уже прошло столько времени. Также на некоторых кадрах она позирует вместе с певцом Максом Барских. В 2008 году он был участником «Фабрики звезд-2», где Могилевская была продюсером.

    Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

    После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.

    Читайте также: Молодец, сынок. Как родители отреагировали на незапланированную беременность любимой Романа Сасанчин
    Теги: знаменитости Наталья Могилевская певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Могилевская показала, как выглядела на обложках модных журналов много лет назад