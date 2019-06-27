Как Зеленский у Коломойского деньги выпрашивал: забавное видео



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Владимир Зеленский

Каждый из актеров «Квартала 95» приветствовал именинника в шутливой форме

В одном из недавних интервью Владимир Зеленский говорил, что олигарх Игорь Коломойский и его телеканал задолжали несколько миллионов долларов Студии «Квартал 95».

Точную сумму долга Зеленский не назвал, но сам факт подтвердил. Тогда же он заявил, что никакой дружбы с Коломойским нет.

И вот в распоряжении украинских журналистов оказалось видео, записанное Кварталом 13-го февраля 2017 года. Это как раз был День рождения Коломойского, а кварталовцы выступали в Кременчуге и решили поздравить олигарха по-своему.

Записывал ролик сам Зеленский на телефон, а каждый из актеров студии приветствовал именинника и в шутливой форме просил вернуть хотя бы маленькую часть большого долга.

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Джерело: Табло ID