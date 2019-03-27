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    Жизнь

    Карди Би призналась, что накачивала мужчин наркотиками и грабила их

    • Розсилка
    Карди Би - Карди Би призналась, что накачивала мужчин наркотиками и грабила их
    Карди Би
    Buro 24/7.ua

    Путь певицы к славе был тернистым

    Сегодня Карди Би — популярная звезда и первая обладательница премии «Грэмми» среди рэп-исполнительниц, однако её дорога к успеху была полна препятствий и даже преступлений.

    Когда-то Карди Би рассказала, что до того, как стать певицей, она работала стриптизёршей, а недавно на свет всплыл видеоролик звезды, в котором она признавалась, что подсыпала своим клиентам запрещённые вещества и грабила их.

    В коротком ролике певица рассказала, что были времена, когда ей едва хватало денег на жизнь. Ей приходилось раздеваться за деньги и уединяться с мужчинами в мотелях, где она «накачивала их наркотиками и грабила». На такой шаг, по словам Карди Би, она шла ради элементарного выживания.

    Оказалось, что видео с откровениями певицы было опубликовано ещё три года назад, поэтому она обратилась к подписчикам в Instagram, желая предотвратить волну слухов и обвинений.

    «Я никогда не говорила, что я идеальна или пришла из идеального мира с образцовым прошлым. Я всегда была честна. Я — часть хип-хоп культуры, в которой вы можете откровенно рассказать, откуда вы родом и какие неправильные вещи совершали. Есть рэперы, которые прославляют насилие, убийство и грабёж, но я к ним не отношусь, потому что не горжусь своими поступками и чувствую ответственность. В условиях ограниченных возможностей мне приходилось делать нелёгкий выбор, и теперь я благодарна судьбе за то, что смогла выкарабкаться. Не всем женщинам так повезло. Что бы я ни делала, я делала это ради выживания. Это моё прошлое, которое я не могу изменить», — написала звезда.

    Джерело: popcornnews

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