Рианна готовится к помолвке с миллиардером из Саудовской Аравии



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Рианна

Певица предпочитает не афишировать личную жизнь с Хасаном Джамилем

У всемирно известной певицы Рианны была бурная личная жизнь. В 2017 году звезда начала встречаться с Хасаном Джамилем, миллиардером из Саудовской Аравии. Год спустя пара рассталась, но позже возлюбленные возобновили отношения. 31-летняя певица старается как можно меньше делиться подробностями личной жизни. Но один клик может многое рассказать о звезде.

Журналистка портала E! News Морган Стюарт рассуждала о будущем Рианны. «Думаю, Рианна достойна того, у кого есть миллиард долларов», - сказала она. Телеведущая оценила пару, и решительно заявила, что бьется об заклад - намерения у звезды и миллиардера серьезные.

«Я вижу помолвку и, возможно, тоже вижу ребенка. Не сейчас, потому что она все еще хочет выкурить сигарету время от времени, но я определенно вижу помолвку, а потом ребенка через два года», - передают слова Морган Стюарт портал E! News.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FENTY CO. (@celebsloverih) 24 Мар 2019 в 3:15 PDT

Видео разместили в официальном фанатском Instagram-аккаунте Рианны, в котором певица общается довольно активно. Знаменитости понравилось видео, поэтому она поставила «лайк». Маленькое действие звезды вызвало шквал фанатских теорий и подозрений. Рианна в своих намерениях скрытна, но, возможно, в будущем мы увидим помолвку возлюбленных.