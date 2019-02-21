Карла Лагерфельда похоронят вместе с мужчиной, в которого он был влюблен 18 лет



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Карл Лагерфельд и Жак де Башер

Известныйе кутюрье всю жизнь хранил верность возлюбленному, умершему от СПИДа

Не утихла еще волна скорби и соболезнований после известия о смерти 85-летнего Карла Лагерфельда, как французская пресса уже все выяснила: появились сообщения о том, что прах Кайзера будет смешан с прахом Жака де Башера, партнера Лагерфельда, с которым он был вместе 18 лет - с 1971 года и вплоть до его смерти в 1989 году, когда де Башер в возрасте 38 лет скончался от СПИДа.

Еще при жизни сам модельер отмечал, что хотел бы, чтобы его кремировали, а прах смешали с прахом его матери и любимой кошки Шупетт, в случае если она умрет раньше. Домашний питомец пережил своего хозяина (теперь ее называют главной наследницей Лагерфельда), а вот часть праха де Башера была захоронена как раз с прахом матери Лагерфельда Элизабет Бальманн.

Де Башер родился в 1951 году во Вьетнаме. Переехав в Париж, де Башер сразу снискал славу любителя декадентских вечеринок. С Лагерфельдом он познакомился в возрасте 19 лет (самому Карлу на тот момент было 38 лет). Несмотря на то что модельер говорил, что был моментально очарован Жаком, факт физического контакта всегда отрицался - они даже никогда не жили вместе как пара.

Вместе Карл и Жак были 18 лет, и Лагерфельд не оставил де Башера, когда у того диагностировали СПИД. С момента его смерти дизайнер вел очень замкнутый образ жизни. Известно также, что даже свой дом в родном Гамбурге Лагерфельд назвал Villa Jako в память о возлюбленном.

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