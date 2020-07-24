  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Карточку вселенной Pokemon продали за $250 тысяч

    • Розсилка
    Карточку вселенной Pokemon продали за $250 тысяч

    Автор иллюстрации - создательница Пикачу

    Редкая карточка Pokemon Illustrator ушла на аукционе за $250 тысяч долларов, сообщает портал Hypebeast. Этот лот побил предыдущий рекорд самой дорогой карточки Pokemon.

    Карточка Pokemon Illustrator стала такой ценной из-за автора иллюстрации. Пикачу на ней изобразила создательница этого образа, дизайнер Ацуко Нисида. На сайте аукциона сообщается, что это «самая ценная и редкая карта Pokemon в мире».

    c4be74efc27f6c40865e673845f47888

    Всего подобных карт было 39 штук, предположительно, уцелели из них около десяти. Достать их практически невозможно: Pokemon Illustrator раздали в качестве призов победителям конкурса иллюстраторов CoroCoro Comic в 1998 году.

    Ранее мы писали об одной из восходящих интернет-звезд стала кошка из Японии по кличке Чако. Она фполюбилась тысячам людей своими забавными кульбитами, которые напоминают танцевальные движения. Многие фотографии уже разлетелись по Сети и стали мемами.

    На страницу Чако в Instagram подписано более 20 тысяч человек, которые ежедневно следят за жизнью «танцующей» кошки.

     Читайте также: Марк Цукерберг переборщил с кремом для загара и вдохновил интернет-шутников
    общество рекорды деньги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ