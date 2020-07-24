Карточку вселенной Pokemon продали за $250 тысяч



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автор иллюстрации - создательница Пикачу

Редкая карточка Pokemon Illustrator ушла на аукционе за $250 тысяч долларов, сообщает портал Hypebeast. Этот лот побил предыдущий рекорд самой дорогой карточки Pokemon.

Карточка Pokemon Illustrator стала такой ценной из-за автора иллюстрации. Пикачу на ней изобразила создательница этого образа, дизайнер Ацуко Нисида. На сайте аукциона сообщается, что это «самая ценная и редкая карта Pokemon в мире».

Всего подобных карт было 39 штук, предположительно, уцелели из них около десяти. Достать их практически невозможно: Pokemon Illustrator раздали в качестве призов победителям конкурса иллюстраторов CoroCoro Comic в 1998 году.

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