Кейт Миддлтон сделала татуировку

В последнее время представители британской королевской семьи удивляют ежедневно

Сначала впервые за всю историю своего правления Елизавета II посетила Неделю моды в Лондоне,а потом принц Уильям протестировал мотоциклы, хотя и обещал Кейт Миддлтон больше не кататься на подобном транспорте. Впрочем, и сама Кейт Миддлтон зарядилась от родственников бунтарским духом и… сделала татуировку! Впрочем,



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В последнее время представители британской королевской семьи удивляют ежедневно

Сначала впервые за всю историю своего правления Елизавета II посетила Неделю моды в Лондоне,а потом принц Уильям протестировал мотоциклы, хотя и обещал Кейт Миддлтон больше не кататься на подобном транспорте. Впрочем, и сама Кейт Миддлтон зарядилась от родственников бунтарским духом и… сделала татуировку!

Впрочем, пугаться не стоит - сделана татуировка из хны и, по словам ее создателей, продержится на руке герцогини не больше двух недель. Украсили Миддлтон нательной живописью во время визита в Сандерленд, где она вместе с принцем Уильямом посетила пожарную станцию и открыла центр искусств The Fire Station.

После этого беременная герцогиня Кембриджская прогулялась по новому мосту The Northern Spire через реку Уир, где фотографы обращали повышенное внимание не только на наряд Миддлтон - к ее пальто Dolce & Gabbana добавился "рабочий" жилет, но и на ее татуировку, которую Кэтрин с радостью демонстрировала публике.

Джерело: Hello!