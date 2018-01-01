Как настоящий байкер: Сеть восхитили снимки принца Уильяма на мотоцикле
- Сьогодні, 19:10
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Принц Уильям
Все привыкли видеть принца Уильяма в роли образцового отца, любящего мужа и вообще настоящего джентльмена
Принц Уильямпримерил на себя образ байкера и заставил девичьи сердца биться еще быстрее.
На днях супруг Кейт Миддлтон посетил завод по производству мотоциклов Triumph и технопарк MIRA Technology Park. Но одной экскурсией дело не обошлось: Уильям не смог отказать себе в удовольствии провести текст драйв одного из мотоциклов. К сожалению, он не оделся в кожаный костюм с головы до ног, как настоящий байкер, однако выглядел не менее эффектно. Правда, как сообщил герцог, ему бы хотелось совершить более длительную поездку.
Кстати, радость принца Уильяма от посещения технопарка совершенно не удивила его родственников. У 35-летнего внука Елизаветы II всегда была страсть к езде на мотоциклах. Однако ему пришлось отказаться от этого хобби после того, как он стал отцом. В своих ранних интервью Кейт Миддлтон рассказывала, что была в ужасе каждый раз, когда видела супруга на мотоцикле.
Джерело: graziamagazine.ru