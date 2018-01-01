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    Как настоящий байкер: Сеть восхитили снимки принца Уильяма на мотоцикле

    Все привыкли видеть принца Уильяма в роли образцового отца, любящего мужа и вообще настоящего джентльмена
    Принц Уильямпримерил на себя образ байкера и заставил девичьи сердца биться еще быстрее. На днях супруг Кейт Миддлтон посетил завод по производству мотоциклов Triumph и технопарк MIRA Technology Park. Но одной экскурсией дело не обошлось: Уильям не смог отказать себе в удовольствии провести текст драйв
    • Сьогодні, 19:10
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    Принц Уильям
    Принц Уильям

    Все привыкли видеть принца Уильяма в роли образцового отца, любящего мужа и вообще настоящего джентльмена

    Принц Уильямпримерил на себя образ байкера и заставил девичьи сердца биться еще быстрее.

    На днях супруг Кейт Миддлтон посетил завод по производству мотоциклов Triumph и технопарк MIRA Technology Park. Но одной экскурсией дело не обошлось: Уильям не смог отказать себе в удовольствии провести текст драйв одного из мотоциклов. К сожалению, он не оделся в кожаный костюм с головы до ног, как настоящий байкер, однако выглядел не менее эффектно. Правда, как сообщил герцог, ему бы хотелось совершить более длительную поездку.

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    Как настоящий байкер: Сеть восхитили снимки принца Уильяма на мотоцикле
    Как настоящий байкер: Сеть восхитили снимки принца Уильяма на мотоцикле
    Как настоящий байкер: Сеть восхитили снимки принца Уильяма на мотоцикле

    Кстати, радость принца Уильяма от посещения технопарка совершенно не удивила его родственников. У 35-летнего внука Елизаветы II всегда была страсть к езде на мотоциклах. Однако ему пришлось отказаться от этого хобби после того, как он стал отцом. В своих ранних интервью Кейт Миддлтон рассказывала, что была в ужасе каждый раз, когда видела супруга на мотоцикле.

    Джерело: graziamagazine.ru

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