Как настоящий байкер: Сеть восхитили снимки принца Уильяма на мотоцикле

Все привыкли видеть принца Уильяма в роли образцового отца, любящего мужа и вообще настоящего джентльмена

Принц Уильямпримерил на себя образ байкера и заставил девичьи сердца биться еще быстрее. На днях супруг Кейт Миддлтон посетил завод по производству мотоциклов Triumph и технопарк MIRA Technology Park. Но одной экскурсией дело не обошлось: Уильям не смог отказать себе в удовольствии провести текст драйв



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Принц Уильям

Все привыкли видеть принца Уильяма в роли образцового отца, любящего мужа и вообще настоящего джентльмена

Принц Уильямпримерил на себя образ байкера и заставил девичьи сердца биться еще быстрее.

Кстати, радость принца Уильяма от посещения технопарка совершенно не удивила его родственников. У 35-летнего внука Елизаветы II всегда была страсть к езде на мотоциклах. Однако ему пришлось отказаться от этого хобби после того, как он стал отцом. В своих ранних интервью Кейт Миддлтон рассказывала, что была в ужасе каждый раз, когда видела супруга на мотоцикле.

Джерело: graziamagazine.ru