Кейт Миддлтон примерила строительную каску и изысканное пальто

Герцогиня Кембриджская посетила пожарную станцию и строительство моста

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая ждет третьего ребенка, вместе с супругом принцем Уильямом совершила официальный визит в Сандерленд. Она посетила пожарную станцию, преобразованную в музыкальный и художественный центр The Fire Station. Для этого события она выбрала пальто от Dolce & Gabbana изумрудного цвета, платье от Seraphine и



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская посетила пожарную станцию и строительство моста

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая ждет третьего ребенка, вместе с супругом принцем Уильямом совершила официальный визит в Сандерленд. Она посетила пожарную станцию, преобразованную в музыкальный и художественный центр The Fire Station.

Для этого события она выбрала пальто от Dolce & Gabbana изумрудного цвета, платье от Seraphine и бархатные лодочки на устойчивом каблуке от Tod's.

А после этого монаршие особы побывали на стройке Северного шпиля – моста через реку Уир. Его открытие запланировано на весну этого года.

Специально для стройки она надела каску, защитные очки, а также яркую жилетку. Кроме того, она переобулась в высокие сапоги на низком ходу.

Джерело: ТСН