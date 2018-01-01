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    Кейт Миддлтон примерила строительную каску и изысканное пальто

    Герцогиня Кембриджская посетила пожарную станцию и строительство моста
    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая ждет третьего ребенка, вместе с супругом принцем Уильямом совершила официальный визит в Сандерленд. Она посетила пожарную станцию, преобразованную в музыкальный и художественный центр The Fire Station. Для этого события она выбрала пальто от Dolce & Gabbana изумрудного цвета, платье от Seraphine и
    • Сьогодні, 10:21
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    Принц Уильям и Кейт Миддлтон
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон

    Герцогиня Кембриджская посетила пожарную станцию и строительство моста

    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая ждет третьего ребенка, вместе с супругом принцем Уильямом совершила официальный визит в Сандерленд. Она посетила пожарную станцию, преобразованную в музыкальный и художественный центр The Fire Station.

    Для этого события она выбрала пальто от Dolce & Gabbana изумрудного цвета, платье от Seraphine и бархатные лодочки на устойчивом каблуке от Tod's.

    А после этого монаршие особы побывали на стройке Северного шпиля – моста через реку Уир. Его открытие запланировано на весну этого года.

    Специально для стройки она надела каску, защитные очки, а также яркую жилетку. Кроме того, она переобулась в высокие сапоги на низком ходу.

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    Кейт Миддлтон примерила строительную каску и изысканное пальто
    Кейт Миддлтон примерила строительную каску и изысканное пальто
    Кейт Миддлтон примерила строительную каску и изысканное пальто
    Кейт Миддлтон примерила строительную каску и изысканное пальто
    Кейт Миддлтон примерила строительную каску и изысканное пальто
    Кейт Миддлтон примерила строительную каску и изысканное пальто
    Кейт Миддлтон примерила строительную каску и изысканное пальто
    Кейт Миддлтон примерила строительную каску и изысканное пальто
    Кейт Миддлтон примерила строительную каску и изысканное пальто
    Кейт Миддлтон примерила строительную каску и изысканное пальто
    Кейт Миддлтон примерила строительную каску и изысканное пальто
    Кейт Миддлтон примерила строительную каску и изысканное пальто
    Кейт Миддлтон примерила строительную каску и изысканное пальто
    Кейт Миддлтон примерила строительную каску и изысканное пальто
    Кейт Миддлтон примерила строительную каску и изысканное пальто
    Кейт Миддлтон примерила строительную каску и изысканное пальто

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    Джерело: ТСН

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