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    Беременная Кейт Миддлтон впечатлила полупрозрачным платьем за $3 тыс.

    Супруга принца Уильяма выбрала сдержанный и вместе с тем креативный наряд
    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон провела в Букингемском дворце мероприятие Commonwealth Fashion Exchange – прием в рамках Недели моды в Лондоне. Дизайнеры из 52 государств, входящих в Содружество Наций, представили свои работы на этом мероприятии. Супруга принца Уильяма, которая ждет третьего ребенка, появилась на публике в черно-белом
    • Сьогодні, 12:23
    • Розсилка
    Кейт Миддлтон
    Кейт Миддлтон

    Супруга принца Уильяма выбрала сдержанный и вместе с тем креативный наряд

    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон провела в Букингемском дворце мероприятие Commonwealth Fashion Exchange – прием в рамках Недели моды в Лондоне. Дизайнеры из 52 государств, входящих в Содружество Наций, представили свои работы на этом мероприятии.

    Супруга принца Уильяма, которая ждет третьего ребенка, появилась на публике в черно-белом платье-миди от Erdem с цветочным принтом.

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    Беременная Кейт Миддлтон впечатлила полупрозрачным платьем за $3 тыс.
    Беременная Кейт Миддлтон впечатлила полупрозрачным платьем за $3 тыс.
    Беременная Кейт Миддлтон впечатлила полупрозрачным платьем за $3 тыс.
    Беременная Кейт Миддлтон впечатлила полупрозрачным платьем за $3 тыс.
    Беременная Кейт Миддлтон впечатлила полупрозрачным платьем за $3 тыс.
    Беременная Кейт Миддлтон впечатлила полупрозрачным платьем за $3 тыс.
    Беременная Кейт Миддлтон впечатлила полупрозрачным платьем за $3 тыс.
    Беременная Кейт Миддлтон впечатлила полупрозрачным платьем за $3 тыс.

    Его цена, согласно открытымисточникам, составляет $2975. Свой элегантный образ Кэтрин дополнила туфлями от Prada и серьгами от Anita Dongre.

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    Напомним, на прошлых выходных в Лондоне состоялась 71-я церемония вручения наград BAFTA, для красной дорожки которой Миддлтон выбрала зеленое платье.

    Среди почетных гостей на мероприятии были Анна Винтур и Стелла Маккартни. Также в организации приема приняла участие и еще одна представительница британской королевской семьи – супруга принца Эдварда, 53-летняя графиня Уэссекская Софи.

    Джерело: Сегодня

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