Беременная Кейт Миддлтон впечатлила полупрозрачным платьем за $3 тыс.
- Сьогодні, 12:23
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Супруга принца Уильяма выбрала сдержанный и вместе с тем креативный наряд
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон провела в Букингемском дворце мероприятие Commonwealth Fashion Exchange – прием в рамках Недели моды в Лондоне. Дизайнеры из 52 государств, входящих в Содружество Наций, представили свои работы на этом мероприятии.
Супруга принца Уильяма, которая ждет третьего ребенка, появилась на публике в черно-белом платье-миди от Erdem с цветочным принтом.
Его цена, согласно открытымисточникам, составляет $2975. Свой элегантный образ Кэтрин дополнила туфлями от Prada и серьгами от Anita Dongre.
Напомним, на прошлых выходных в Лондоне состоялась 71-я церемония вручения наград BAFTA, для красной дорожки которой Миддлтон выбрала зеленое платье.
Среди почетных гостей на мероприятии были Анна Винтур и Стелла Маккартни. Также в организации приема приняла участие и еще одна представительница британской королевской семьи – супруга принца Эдварда, 53-летняя графиня Уэссекская Софи.
Джерело: Сегодня