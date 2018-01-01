Беременная Кейт Миддлтон впечатлила полупрозрачным платьем за $3 тыс.

Супруга принца Уильяма выбрала сдержанный и вместе с тем креативный наряд

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон провела в Букингемском дворце мероприятие Commonwealth Fashion Exchange – прием в рамках Недели моды в Лондоне. Дизайнеры из 52 государств, входящих в Содружество Наций, представили свои работы на этом мероприятии. Супруга принца Уильяма, которая ждет третьего ребенка, появилась на публике в черно-белом



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Кейт Миддлтон

Супруга принца Уильяма выбрала сдержанный и вместе с тем креативный наряд

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон провела в Букингемском дворце мероприятие Commonwealth Fashion Exchange – прием в рамках Недели моды в Лондоне. Дизайнеры из 52 государств, входящих в Содружество Наций, представили свои работы на этом мероприятии.

Супруга принца Уильяма, которая ждет третьего ребенка, появилась на публике в черно-белом платье-миди от Erdem с цветочным принтом.

Его цена, согласно открытымисточникам, составляет $2975. Свой элегантный образ Кэтрин дополнила туфлями от Prada и серьгами от Anita Dongre.

Напомним, на прошлых выходных в Лондоне состоялась 71-я церемония вручения наград BAFTA, для красной дорожки которой Миддлтон выбрала зеленое платье.

Среди почетных гостей на мероприятии были Анна Винтур и Стелла Маккартни. Также в организации приема приняла участие и еще одна представительница британской королевской семьи – супруга принца Эдварда, 53-летняя графиня Уэссекская Софи.

Джерело: Сегодня