Кейт Миддлтон рассказала, какие мультики любит ее сын принц Джордж

Наследник британского престола продемонстрировал отличный вкус к кинематографу

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон рассказала прессе о том, какие именно мультфильмы предпочитает смотреть ее старший сын принц Джордж, которому сейчас четыре года. При этом супруга принца Уильяма отметила, что его предпочтения совпадают со вкусом отца. «Дети только сейчас начинают смотреть мультфильмы. «Паддингтон» безусловно



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Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми

Наследник британского престола продемонстрировал отличный вкус к кинематографу

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон рассказала прессе о том, какие именно мультфильмы предпочитает смотреть ее старший сын принц Джордж, которому сейчас четыре года. При этом супруга принца Уильяма отметила, что его предпочтения совпадают со вкусом отца.

«Дети только сейчас начинают смотреть мультфильмы. «Паддингтон» безусловно был его любимым фильмом, а теперь к нему добавился и «Тайна Коко». Это очевидно, из-за интереса Уильяма к фильму. Здорово, что у отца и сына есть общие интересы», – рассказала Кейт Миддлтон.

Как сообщалось ранее, Миддлтон посетила церемонию вручения премий Британской киноакадемии BAFTA, на которой среди прочего лучшим анимационным фильмом была признана именно лента «Тайна Коко».

Ранее мать принца Джорджа рассказывала, что он любил смотреть диснеевские мультфильмы, такие как «Король Лев», «Октонавты» и анимационные фильмы про Lego.

Джерело: 24 канал