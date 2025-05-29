Ексдружина Максима Неліпи пояснила свою відсутність на похороні

Колишня дружина загиблого телеведучого та військового Максима Неліпи, Тамара, розповіла, чому не змогла бути на його похороні

Тамара Неліпа: «Приїдемо тихенько, без зайвих очей попрощаємося»

Колишня дружина загиблого телеведучого та військового Максима Неліпи, Тамара, розповіла, чому не змогла бути на його похороні разом із дітьми. За її словами, відсутність на церемонії прощання – не зневага, а вимушений крок через обставини та психологічний стан дітей. Наразі Тамара разом із донькою Машею перебуває в Ізраїлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Обозреватель».

Максима Неліпу поховали 23 травня 2025 року в Києві на Байковому кладовищі. Попрощатися з ним прийшли друзі, колеги та побратими, однак його родини поруч не було. Це викликало багато питань і навіть осуд у соцмережах.

«Дуже багато хто питає, чому нас не було на похороні в Києві. Відповім. Це неймовірна травма і для мене, і для Маші. Вона приїхала в Ізраїль із заїканням через обстріли. Ми дуже довго боролися з цим. Я не знаю, як би її психіка витримала ту кількість уваги під час прощання. Якби похорон був закритим, то ми були б першими, хто туди приїхав. Але розуміючи кількість людей, телекамери, увагу, це все було б непосильно. Маша просто не витримала б цього», – пояснила Тамара.

Жінка також зазначила, що планує приїхати в Україну з донькою пізніше – спокійно і без публічності, щоб попрощатися з Максимом. Їхній син Артем нині служить в армії Ізраїлю. За словами Тамари, він самостійно прийняв це рішення: «Ми не радилися. Він просто сказав: «Мам, я себе все дитинство готував. Я відчував, що щось таке буде в моєму житті. Я піду служити». І пішов».

Тамара розповіла про причини їхнього розлучення у 2020 році. За її словами, на стосунки сильно вплинула смерть акторки Марини Поплавської, з якою вони дружили, а також особисті переживання Максима під час роботи в «Дизель шоу».

«Макса дуже вибила з колії ця втрата, – згадує Тамара. – А потрібно було продовжувати працювати – писати жарти для «Дизель шоу». Він же багато чого там ще робив – складав пісні, підводки, брав участь у номерах, вів виступи. А коли приходив додому, казав: «Я не можу жартувати, хочу плакати».

Вона також зазначила, що на нього наклалася криза середнього віку, фінансові труднощі та побутові проблеми: «Почалася криза середнього віку: «Чого я домігся у свої роки?» Крім цього, у нас були кредити, деякі питання з квартирою. Загалом, усе з усіх боків». Попри розлучення, колишнє подружжя зберегло добрі стосунки. Тамара розповіла, що Максим залишався частиною життя дітей.

Варто додати, що саму поховальну церемонію родині Неліпи допоміг організувати головний рабин України. Було забезпечене окреме місце поховання, привезено землю з Єрусалима та Києва – для виконання важливого ритуалу.

«Дякую всім, хто відгукнувся по-людськи. А тим, хто засуджує – хай не судять, не знаючи болю інших», – підсумувала Тамара.

Як повідомлялося, на війні 12 травня загинув колишній актор «Дизель шоу» та ведучий Максим Неліпа. Неліпа, який вів програми «Хто там?» та «Підйом», брав участь у проєкті «Танці зі зірками» у парі з Оленою Шоптенко, у березні 2022 року долучився до лав ЗСУ. Він обіймав посаду командира розвідувального взводу у структурі командування Сухопутних військ ЗСУ. У січні цього року стало відомо, що актор отримав важке поранення на фронті та переніс три операції.

Раніше «Главком» повідомляв, що відомий український актор-воїн Олег Іваниця висловився про загибель свого ексколеги Максима Неліпи. Разом вони працювали в «Дизель Шоу» і багато років дружили.

Також брат Максима Неліпи зворушливо розповів про життя полеглого актора та воїна.