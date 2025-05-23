Брат Максима Неліпи зворушливо розповів про життя полеглого актора та воїна

За словами брата, Максим Неліпа дуже пишався тим, що знайшов себе у підрозділі та займався важливою справою

У Києві сьогодні відбулося прощання з телеведучим, актором та воїном Максимом Неліпою, який загинув 12 травня на фронті. Під час церемонії біля Палацу культури КПІ, старший брат Максима, Андрій Неліпа, поділився щемливими спогадами про брата, запевнивши, що його справа не помре та буде продовжена побратимами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Андрія Неліпи.

«Певні речі я не можу розголошувати. Підрозділ дуже важливий, займався тим, що робив бавовну нашим так званим братам. І він продовжить це робити... Макс буде з неба координувати, тож все буде добре. Справа Макса не помре, його підрозділ помститься і буде захищати Україну далі», – заявив він.

За словами брата, Максим Неліпа дуже пишався тим, що знайшов себе у цьому підрозділі та займався такою важливою справою.

Від творчості до захисту Батьківщини

Андрій Неліпа розповів, що Максим, попри сімейні традиції (дід був військовим), ніколи не хотів бути воїном. Проте він мав жвавий характер, який брат порівняв із «шаровою блискавкою», і зміг реалізувати себе у підрозділі у повній мірі. Після перемоги Максим планував продовжити роботу у Чорнобильській зоні, яку дуже любив.

Максим Неліпа також мав хист до інженерії та любив працювати руками – цей талант передався йому від батька, який був винахідником. «Макс був винахідливий, а наш батько був винахідником, багато винаходів у нього було. Макс постійно допомагав батькові», – поділився брат полеглого.

Андрій Неліпа також повідомив, що у брата завжди було багато друзів, його поважали та усіляко підтримували у підрозділі, де він служив.

Нагадаємо, нині покійний телеведучий Максим Неліпа до початку повномасштабної війни працював на держпідприємстві «Екоцентр» у Чорнобилі. Воїн обіймав посаду інженера-програміста. Він був інженером-програмістом першої категорії групи автоматизованих систем радіаційного контролю відділу автоматизованих систем керування радіаційного контролю вимірювального центру радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю Державного спеціалізованого підприємства «Екоцентр».

Неліпа 2001 року закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Прилади та системи неруйнівного контролю». До роботи на ДСП «Екоцентр» працював інженером-програмістом другої категорії в науково-виробничому підприємстві «ОМІТех» у Києві.

Як повідомлялося, на війні 12 травня загинув колишній актор «Дизель шоу» та ведучий Максим Неліпа. Неліпа, який вів програми «Хто там?» та «Підйом», брав участь у проєкті «Танці зі зірками» у парі з Оленою Шоптенко, у березні 2022 року долучився до лав ЗСУ. Він обіймав посаду командира розвідувального взводу у структурі командування Сухопутних військ ЗСУ.

У січні цього року стало відомо, що актор отримав важке поранення на фронті та переніс три операції.

«Спочатку в ТрО, потім в ЗСУ. Останнім часом він «виступав» у Силах безпілотних систем – влаштовував за допомоги БпЛА «запальні» фаєршоу для російських окупантів. Від роботи його «творчого колективу» у складі 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів рашисти весело шагають на концерти Кобзона і «КВН» Маслякова. Макс у званні старшого лейтенанта нещодавно був призначений командиром роти, побратими продовжують виконання бойових завдань», – розповів його брат, Андрій Неліпа, опублікувавши зворушливий допис.

Відомий український актор-воїн Олег Іваниця висловився про загибель свого ексколеги Максима Неліпи. Разом вони працювали в «Дизель Шоу» і багато років дружили.