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Стало відомо, де працював Максим Неліпа до повномасштабної війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Колишній актор «Дизель шоу» загинув на війні 12 травня
фото з відкритих джерел

Неліпа, який загинув на фронті, обіймав важливу посаду інженера-програміста в Чорнобилі

Нині покійний телеведучий Максим Неліпа до початку повномасштабної війни працював на держпідприємстві «Екоцентр» у Чорнобилі. Воїн обіймав посаду інженера-програміста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне агентство України з управління зоною відчуження.

«З глибоким болем і сумом повідомляємо про загибель інженера-програміста першої категорії групи автоматизованих систем радіаційного контролю відділу автоматизованих систем керування радіаційного контролю вимірювального центру радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю Державного спеціалізованого підприємства «Екоцентр» Максима Неліпи», – зазначено в дописі

Зазначається, що Неліпа 2001 року закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Прилади та системи неруйнівного контролю». До роботи на ДСП «Екоцентр» працював інженером-програмістом другої категорії в науково-виробничому підприємстві «ОМІТех» у Києві.

Як повідомлялося, на війні 12 травня загинув колишній актор «Дизель шоу» та ведучий Максим Неліпа. Неліпа, який вів програми «Хто там?» та «Підйом», брав участь у проєкті «Танці зі зірками» у парі з Оленою Шоптенко, у березні 2022 року долучився до лав ЗСУ.  Він обіймав посаду командира розвідувального взводу у структурі командування Сухопутних військ ЗСУ.

У січні цього року стало відомо, що актор отримав важке поранення на фронті та переніс три операції.

«Спочатку в ТрО, потім в ЗСУ. Останнім часом він «виступав» у Силах безпілотних систем – влаштовував за допомоги БпЛА «запальні» фаєршоу для російських окупантів. Від роботи його «творчого колективу» у складі 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів рашисти весело шагають на концерти Кобзона і «КВН» Маслякова. Макс у званні старшого лейтенанта нещодавно був призначений командиром роти, побратими продовжують виконання бойових завдань», – розповів його брат, Андрій Неліпа, опублікувавши зворушливий допис.

Відомий український актор-воїн Олег Іваниця висловився про загибель свого ексколеги Максима Неліпи. Разом вони працювали в «Дизель Шоу» і багато років дружили.

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Теги: смерть Дизель шоу

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