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На війні загинув колишній актор «Дизель шоу» та ведучий Максим Неліпа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На війні загинув колишній актор «Дизель шоу» та ведучий Максим Неліпа
Актор доєднався до лав ЗСУ на початку вторгнення
фото: соцмережі Неліпи

На війні загинув колишній актор «Дизель шоу» та ведучий Максим Неліпа. Про це повідомила його дружина Тамара Неліпа, передає «Главком».

Ураїнський артист і військовослужбовець Максим Неліпа загинув 12 травня 2025 року під час виконання бойового завдання.

Дружина зазначила, що поки не знає подробиць про загибель чоловіка. 

«Так не мало статися. Іде слідство обставин. Як пояснили в його частині, де він служив останнім часом і був призначений командиром. У мене немає слів і сліз. Мої співчуття нашим дітям, мої найглибші співчуття мамі Максіка, рідним і друзям! Співчуваю собі та всім нам! Це нестерпна втрата, з якою тепер доведеться якось жити. Будь проклята, війна!», – написала вона.

Актор Неліпа загинув на фронті
Актор Неліпа загинув на фронті
фото: facebook.com/NelipaMax

Як відомо, телеведучий Максим Неліпа, який вів програми «Хто там?» та «Підйом», у згодом брав участь у проєкті «Танці зі зірками» у парі з Оленою Шоптенко, потім приєднався до команди «Дизель-шоу, з початком великої війни приєднався до лав ЗСУ.

У січні цього року стало відомо, що актор отримав важке поранення на фронті та переніс три операції.

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