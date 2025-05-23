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Київ прощається з колишнім актором «Дизель шоу» та військовим ЗСУ Максимом Неліпою

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київ прощається з колишнім актором «Дизель шоу» та військовим ЗСУ Максимом Неліпою
Прощання із Максимом Неліпою
фото: Gazeta.ua

Колишній актор «Дизель шоу» та ведучий Максим Неліпа загинув 12 травня 2025 року під час виконання бойового завдання

Сьогодні, 23 травня, у столичному Центрі культури і мистецтв КПІ ім. Ігоря Сікорського проходить прощання з колишнім актором «Дизель шоу», шоуменом та ведучим Максимом Неліпою, який загинув у бою з російськими окупантами 12 травня 2025 року. Про це повідомляє «Главком». 

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Прощання із Максимом Неліпою
Прощання із Максимом Неліпою
фото: Gazeta.ua
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Прощання з Максимом Ніліпою
Прощання з Максимом Ніліпою
фото: Gazeta.ua
Прощання з Максимом Неліпою
Прощання з Максимом Неліпою
фото: Gazeta.ua
Прощання з Максимом Неліпою
Прощання з Максимом Неліпою
фото: Наталія Стареправо
Прощання з Максимом Неліпою
Прощання з Максимом Неліпою
фото: Telegraf
Під час прошання багато людей не могли стримати сліз
Під час прошання багато людей не могли стримати сліз
фото: Telegraf.ua
Траурний портрет Максима Неліпи
Траурний портрет Максима Неліпи
фото: Telegraf.ua

Поховають Максима Неліпу на Байковому цвинтарі у Києві. 

ДК КПІ – палац культури Київського політехнічного університету, який у 2001 році закінчив Максим Неліпа. Тут він розпочав свою діяльність, як шоумен. Під час навчання в інституті, він долучився до команди КВК Ковбої політеху та став капітаном колективу.

Нагадаємо, колишній актор «Дизель шоу» та ведучий Максим Неліпа загинув 12 травня 2025 року під час виконання бойового завдання. Про загибель Максима Неліпи стало відомо 15 травня. Про це повідомила його дружина Тома Неліпа, пізніше підтвердив і брат Андрій.

Як відомо, телеведучий Максим Неліпа, який вів програми «Хто там?» та «Підйом», брав участь у проєкті «Танці зі зірками» у парі з Оленою Шоптенко, а потім приєднався до команди «Дизель-шоу, з початком війни долучився до лав ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення він добровільно вступив до лав Збройних сил України у березні 2022 року. Він обіймав посаду командира розвідувального взводу у структурі командування Сухопутних військ ЗСУ.

У січні цього року стало відомо, що актор отримав важке поранення на фронті та переніс три операції.

Нагадаємо, на війні загинув хореограф та балетмейстер Віктор Войников.

Віктор Войников понад 20 років працював над розвитком танцювального мистецтва в Україні. Його мобілізували до лав Збройних сил України у 2023 році.

Теги: смерть військові актор Дизель шоу поранення

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