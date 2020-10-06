Gucci выпустил в продажу пластиковую коробку за $3 тысячи



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Аксессуар представляет собой небольшой контейнер

Итальянский модный дом Gucci выпустил в продажу пластиковую коробку для «хранения школьного обеда», стоимость которой превышает две сотни тысяч рублей. На новинку обратили внимание журналисты The Sun.

Аксессуар представляет собой небольшой контейнер в голубых и зеленых тонах с изображением облизывающих тарелки мультипликационных ребенка и собаки. «Безумное печенье. Для людей и зверей», — гласит напечатанная рядом с рисунком и логотипом компании фраза.

«Дизайн этой сумки напоминает винтажный ланч-бокс, а причудливый принт и ручка сверху — это темы детства, которые прослеживаются во всей коллекции», — прокомментировали продукт создатели вещи.

Стоимость сумки на сайте бренда составляет 3100 долларов. На рекламном снимке модель дополнила контейнером классический наряд, напоминающий школьную форму, который состоит из темно-синего велюрового пиджака, белой рубашки с жилетом и галстуком, бледно-желтых шорт, гольфов и мокасин.

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