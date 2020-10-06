  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Gucci выпустил в продажу пластиковую коробку за $3 тысячи

    • Розсилка
    Gucci выпустил в продажу пластиковую коробку за $3 тысячи

    Аксессуар представляет собой небольшой контейнер

    Итальянский модный дом Gucci выпустил в продажу пластиковую коробку для «хранения школьного обеда», стоимость которой превышает две сотни тысяч рублей. На новинку обратили внимание журналисты The Sun.

    Аксессуар представляет собой небольшой контейнер в голубых и зеленых тонах с изображением облизывающих тарелки мультипликационных ребенка и собаки. «Безумное печенье. Для людей и зверей», — гласит напечатанная рядом с рисунком и логотипом компании фраза.

    «Дизайн этой сумки напоминает винтажный ланч-бокс, а причудливый принт и ручка сверху — это темы детства, которые прослеживаются во всей коллекции», — прокомментировали продукт создатели вещи.

    Стоимость сумки на сайте бренда составляет 3100 долларов. На рекламном снимке модель дополнила контейнером классический наряд, напоминающий школьную форму, который состоит из темно-синего велюрового пиджака, белой рубашки с жилетом и галстуком, бледно-желтых шорт, гольфов и мокасин.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

     Читайте также: «Я у мамы дурачок». Пользователи сети делятся неудачными фото своих собак
    мода и красота курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies