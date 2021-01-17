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    Шоу-биз

    Сломала трубу. Ирина Билык похвасталась разрушительной силой своего голоса

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    Певица Ирина Билык - Сломала трубу. Ирина Билык похвасталась разрушительной силой своего голоса
    Певица Ирина Билык
    instagram.com/bilyk_iryna/

    Артистка рассказала о курьезном инциденте

    Народная артистка Украины Ирина Билык, которая месяц назад с сыновьями побывала на новогодней ярмарке в Киеве, рассказала об инциденте, который произошел у нее дома.

    Как поделилась артистка, она так громко крикнула, что у нее лопнула труба и побежала вода. На странице в Instagram Билык запостила архивный снимок, на котором кричит в микрофон и предложила подписчикам угадать, что же стало причиной поломки трубы:

    «Так громко крикнула, что лопнула труба и побежала вода. Теперь вот жду звонка соседей. Как думаете, это случайность или все же моя непредсказуемая энергетика?», — поинтересовалась Билык.

    instagram.com/bilyk_iryna/
    instagram.com/bilyk_iryna/

    Фолловеры страницы звезды выразили уверенность, что это действительно ее энергетика, а не случайность:

    «Это предполагаемая энергетика», «Ирочка, у вас очень сильная энергетика. Поэтому все возможно», «Точно энергетика. Она чувствуется и с экрана, и из песни», «Читайте также: Ирина Билык тогда и сейчас: как изменилась звезда за 30 лет на сцене», — пишут в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык уже в пятый раз переносит юбилейный концерт.

    Сначала с апреля на сентябрь, потом на декабрь 2020-му. Впоследствии певица была вынуждена сообщить о переносе, теперь уже декабрьских концертов.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес курьез Ирина Билык
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