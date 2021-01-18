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    Жизнь

    Нашли в подгузнике. Российский подполковник умер при исполнении БДСМ-забав

    • Розсилка
    Нашли в подгузнике. Российский подполковник умер при исполнении БДСМ-забав

    Умерший подполковник служил в элитном подразделении спецслужбы и участвовал в одной из операций в Чечне

    В подмосковной Балашихе обнаружены тела российского подполковника и его жены. Судя по обстановке в квартире и найденным в их жилище предметам, пара умерла во время БДСМ-сессии. Об этом пишет «Московский комсомолец».

    По данным издания, о смерти супругов 14 января сообщила в полицию их взрослая дочь. Ее 44-летний отец работал в службе безопасности одного из банков. Когда мужчина не вышел на работу без предупреждения, начальник позвонил его дочери. Она пришла в дом родителей и обнаружила их мертвыми. Оба лежали на кровати, одетые в подгузники. Тела умерших были покрыты гематомами.

    Прибывшие оперативники обнаружили в квартире секс-игрушки и приспособления для БДСМ, а также наркотические вещества, возбуждающие средства, виагру и шприцы. Эксперты выяснили, что сначала умерла 45-летняя женщина, а потом ее супруг — на его руках нашли следы от уколов.

    Дочь умерших рассказала, что знала об увлечении родителей. По ее словам, они часто запирались дома, попросив ее заранее привезти им продукты и подгузники. Порой такое затворничество могло продлиться неделю.

    Также девушка рассказала, что однажды ее мать жаловалась соседям на то, что муж распускает руки, после чего переехала на съемное жилье, однако вскоре вернулась к мужу. Сама дочь в свое время тоже покинула родительский дом, из-за того, что, по ее словам, отец ее бил и требовал безоговорочного подчинения.

    Теги: умер курьез
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