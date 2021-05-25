  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Коронавирус унес жизнь известного украинского актера (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Украинский актер театра и кино, народный артист Украины Ярослав Гаврилюк - Коронавирус унес жизнь известного украинского актера (фото)
    Украинский актер театра и кино, народный артист Украины Ярослав Гаврилюк
    Фото: molodyytheatre.com

    Гаврилюк был одним из основателей Молодого театра

    После продолжительной болезни ушел из жизни известный украинский актер театра и кино, народный артист Украины Ярослав Гаврилюк. Об этом сообщил журналист и театральный критик Олег Вергелис на своей странице в Фейсбуке.

    Вергелис отметил, что один из основателей Киевского Молодого театра умер из-за коронавируса.

    «На сцене Молодого театра он сотни раз играл Свирида Петровича Голохвастова, а в последнее время с большим успехом играл большую роль Барклея Купера в спектакле «Уступи место». Молодой театр очень ценил и уважал этого легендарного актера», – написал Вергелис.

    За время работы Гаврилюк сыграл около 25 ролей, из которых виднейшие: Петряков – «Пойти и не вернуться», Голохвостый – «За двумя зайцами», Поприщин – «Записки сумасшедшего», Волчанский - «Пригвождена», Маркиз де Сад – «Марат-сад », Подколесин – «Женитьба».

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Коронавирус унес жизнь известного украинского актера (фото)
    Коронавирус унес жизнь известного украинского актера (фото)
    Коронавирус унес жизнь известного украинского актера (фото)
    Коронавирус унес жизнь известного украинского актера (фото)
    Коронавирус унес жизнь известного украинского актера (фото)
    Фото: molodyytheatre.com

    Самые известные фильмы с участием Гаврилюка «Вавилон - ХХ» (1979, реж. И. Миколайчук), «Дударик» (1979, реж. С.Клименко), «Такая поздняя, такая теплая осень» (1981), «Передай дальше...» (1988),« Три гильзы от английского карабина »(1983, Тихон Глоба),« Гибель богов »(1988),« Тарас Шевченко. Завещание» (1992-1997), «Приблуда» (2007, реж. В. Ямбурский), «Ангел смерти» (2011) и др.

    За роль в фильме «Приблуда» Гаврилюк получил диплом за лучшую роль. За роль Григория в фильме «Дударик» он получил премию в номинации «За лучшую мужскую роль» на Международном кинофестивале «Молодость-81».

    Гаврилюк в 2012 году получил премию имени Степана Бандеры от Львовского областного совета. Имел отличие президента Украины - юбилейную медаль «25 лет независимости Украины».

    Теги: знаменитости кино актер умер театр новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Коронавирус унес жизнь известного украинского актера (фото)