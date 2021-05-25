Коронавирус унес жизнь известного украинского актера (фото)

Гаврилюк был одним из основателей Молодого театра

После продолжительной болезни ушел из жизни известный украинский актер театра и кино, народный артист Украины Ярослав Гаврилюк. Об этом сообщил журналист и театральный критик Олег Вергелис на своей странице в Фейсбуке.

Вергелис отметил, что один из основателей Киевского Молодого театра умер из-за коронавируса.

«На сцене Молодого театра он сотни раз играл Свирида Петровича Голохвастова, а в последнее время с большим успехом играл большую роль Барклея Купера в спектакле «Уступи место». Молодой театр очень ценил и уважал этого легендарного актера», – написал Вергелис.

За время работы Гаврилюк сыграл около 25 ролей, из которых виднейшие: Петряков – «Пойти и не вернуться», Голохвостый – «За двумя зайцами», Поприщин – «Записки сумасшедшего», Волчанский - «Пригвождена», Маркиз де Сад – «Марат-сад », Подколесин – «Женитьба».

Самые известные фильмы с участием Гаврилюка «Вавилон - ХХ» (1979, реж. И. Миколайчук), «Дударик» (1979, реж. С.Клименко), «Такая поздняя, такая теплая осень» (1981), «Передай дальше...» (1988),« Три гильзы от английского карабина »(1983, Тихон Глоба),« Гибель богов »(1988),« Тарас Шевченко. Завещание» (1992-1997), «Приблуда» (2007, реж. В. Ямбурский), «Ангел смерти» (2011) и др.

За роль в фильме «Приблуда» Гаврилюк получил диплом за лучшую роль. За роль Григория в фильме «Дударик» он получил премию в номинации «За лучшую мужскую роль» на Международном кинофестивале «Молодость-81».

Гаврилюк в 2012 году получил премию имени Степана Бандеры от Львовского областного совета. Имел отличие президента Украины - юбилейную медаль «25 лет независимости Украины».