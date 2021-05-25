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    Стали известны результаты теста на наркотики победителя «Евровидения»

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    Дамиано Давид, вокалист победившей на &laquo;Евровидении-2021&raquo; итальянской группы M&aring;neskin - Стали известны результаты теста на наркотики победителя «Евровидения»
    Дамиано Давид, вокалист победившей на «Евровидении-2021» итальянской группы Måneskin

    Певца подозревали в употреблении кокаина

    Дамиано Давид, вокалист победившей на «Евровидении-2021» итальянской группы Måneskin получил отрицательный результат теста на наркотики. Об этом сообщается на сайте конкурса.

    Музыкант сдавал тест добровольно. Организаторы «Евровидения» также заявили, что проверили видеозаписи, из-за которых зрители заподозрили итальянца в употреблении кокаина.

    «В Зеленой комнате никто не употреблял наркотики, мы считаем этот вопрос закрытым. Мы обеспокоены тем, что неверные предположения и фейковые новости омрачили дух события, а также несправедливо повлияли на группу», — говорится в сообщении.

    На завирусившемся видео с финала «Евровидения» Давид наклоняется над столом и, как решили пользователи интернета, что-то вдыхает. Сам музыкант объяснял, что пытался сдуть со стола осколки разбитого бокала.

    Рок-группа Måneskin заняла первое место на «Евровидении» с песней Zitti e Buoni. Итальянцы заработали на конкурсе 524 балла.

    Ранее «Скотч» сообщал, что президент Зеленский пришел на концерт и признался в любви суперзвезде украинской эстрады.

    Она поблагодарила и ответила, что после такого приветствия ей нужен валидол.

    Певица также получила цветы от главы Офиса президента Андрея Ермака, которого назвала своим другом. А с экрана сцены Ирину Билык поздравили предыдущие президенты Украины Леонид Кравчук и Виктор Ющенко.

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    Теги: знаменитости Евровидение певица шоу-бизнес
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    Стали известны результаты теста на наркотики победителя «Евровидения»