Как итальянский бунтарь бросил школу и разорвал Евровидение в 22 года. Что нужно знать о солисте группы Måneskin

В этом году на Евровидении было много ярких и эпатажных участников, но затмила всех группа Måneskin — итальянские рокеры покорили зрителей и выиграли конкурс благодаря зрительским баллам.

Больше всех влюбил в себя фронтмен коллектива — источающий из себя весь существующий в этой вселенной секс Давид Дамиано. 22-летний парень не только вел себя развязно и показывал все возможные движения из танцевального направления вог, но и подогрел интерес к себе скандалом: Давида обвинили в употреблении наркоты, причем прямо во время трансляции Евро.

Карьера рокера и будущего триумфатора Евровидения началась, когда Дамиано было 15, хотя он давно уже собирался бросить учебу и стать звездой. Давид учился в римском лицее имени Джона Кеннеди вместе с остальными участниками своей будущей рок-банды — басисткой Викторией Де Анжелис, гитаристом Томасом Раджи и барабанщиком Итаном Торкио. Покинув учебное заведение, ребята основали группу, которая и получила название Måneskin.

Дамиано сразу стал лидером и главным идейным мотором коллектива. Его неуемная энергия помогла быстро продвинуться от концертов на улицах Рима до первых солдаутов в местных клубах. Дружно и последовательно отстаивая идеалы гранжа и панка 80-х и 90-х, группа заявляла об отказе от привычных рамок и норм, критиковала систему образования и творила треш и угар на своих концертах.

К слову, борьба со школой как системой (этакий Another Brick in The Wall для зумеров) стала основной темой песни «Сиди и помалкивай», с которой Måneskin штурмовали Евровидение-2021. Трек этот пришел в голову Давиду Дамиано, который годами слышал эту фразу от учителей, сидя за партой. Кроме того, еще одной важной мыслью в творчестве Дамиано стала тема гендерных стереотипов и гомофобии. Сам музыкант не раз сливался в поцелуях как с мужчинами, в том числе с партнерами по группе, так и с дамами.

Такое отрицание стереотипов отразилось и на стиле группы: Давида и компанию можно увидеть в помпезных образах в стиле Queen, мужских костюмах или женских платьях — в любом луке четверка смотрится просто бесподобно!

Несмотря на свободную любовь, борьбу со стереотипами и всевозможные эпатажные выходки и перформансы, сердце Дамиано уже занято, причем занято (увы, считают многие его фанаты обоих полов) роскошной дамой — итальянской фотомоделью Джорджией Солери. В начале 2021 года пара официально подтвердила свои отношения на фоне слухов о романе Давида сразу с двумя коллегами — Викторией и Итаном. Впрочем, многие СМИ до сих пор считают парня свободным, а отношения с моделью называют просто пиар-ходом: мол, ни одной совместной фотки в Инстаграме, ни одного появления на публике.

Спустя три года Måneskin решили, что пора выходить из андеграунда и идти в народ. В 2017-м группа заявилась на итальянский X-Factor (аналог шоу «Голос»). Необычный стиль и отвязность рокеров сразу пришлись по душе зрителям и членам жюри. В итоге Дамиано дошел до финала и занял второе место. Танцы на шесте, яркие костюмы, черная подводка для глаз, перья, стразы, каблуки — все это было глотком свежего воздуха для уставшей от попсы аудитории.

Следующим ярким событием в жизни коллектива стало участие на легендарном фестивале в Сан-Ремо в 2021 году, после которого Давид со своими школьными друзьями и отправился на Евро.

