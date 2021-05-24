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    Гладкая кожа уже не в моде? Почему модели массово хвастаются своим целлюлитом (фото)

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    Гладкая кожа уже не в моде? Почему модели массово хвастаются своим целлюлитом (фото)
    instagram.com/lizzobeeating

    Гладкая кожа уже не в моде, так что можете выбросить все свои кремы

    Согласно исследованиям, с целлюлитом сталкивается около 90% женщин. Но большинство считает, что это гораздо хуже, чем растяжки или угревая сыпь, пишет The Sun. Изменить сложившуюся ситуацию пытаются некоторые знаменитости с той же косметической проблемой. Они выкладывают в соцсети свои неотретушированные снимки и рассказывают, как целлюлит маскируется с помощью фильтров, ракурсов и освещения.

    Более 270 миллионов долларов — таков размер мирового рынка антицеллюлитных средств, и во время пандемии спрос на них только вырос. Аналитики прогнозируют, что к 2026 году он достигнет полутора миллиардов. Укрепляющие лосьоны, массажные щетки, скрабы, а также неинвазивные методы лечения, такие как лазерные и импульсные технологии, обещают избавить страждущих от "апельсиновой корки".

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    Гладкая кожа уже не в моде? Почему модели массово хвастаются своим целлюлитом (фото)
    Гладкая кожа уже не в моде? Почему модели массово хвастаются своим целлюлитом (фото)
    Гладкая кожа уже не в моде? Почему модели массово хвастаются своим целлюлитом (фото)
    Гладкая кожа уже не в моде? Почему модели массово хвастаются своим целлюлитом (фото)
    Гладкая кожа уже не в моде? Почему модели массово хвастаются своим целлюлитом (фото)
    Гладкая кожа уже не в моде? Почему модели массово хвастаются своим целлюлитом (фото)
    Гладкая кожа уже не в моде? Почему модели массово хвастаются своим целлюлитом (фото)
    Гладкая кожа уже не в моде? Почему модели массово хвастаются своим целлюлитом (фото)

    В Инстаграме посты о борьбе с целлюлитом чаще всего публикуют под хештегом #cellulitetreatment. Но есть и другие, например #celluliteisnormal. Именно под ним звезды выкладывают снимки своих неидеальных тел, тем самым призывая женщин по всему миру принимать свою внешность такой, какая она есть.

    Целлюлит не является заболеванием, и врачи точно не знают, почему он возникает. К этому состоянию приводит комплекс причин, таких как генетическая предрасположенность и изменения в метаболизме, но в большинстве случаев специалисты считают его нормой.

    Сами косметологи признаются, что чудес не бывает: крема и лосьоны не панацея. Эти средства увлажняют кожу и делают ее более гладкой, уменьшая проявления целлюлита на срок до 24 часов, но не более того.

    Ранее «Скотч» сообщал, что президент Зеленский пришел на концерт и признался в любви суперзвезде украинской эстрады.

    Она поблагодарила и ответила, что после такого приветствия ей нужен валидол.

    Певица также получила цветы от главы Офиса президента Андрея Ермака, которого назвала своим другом. А с экрана сцены Ирину Билык поздравили предыдущие президенты Украины Леонид Кравчук и Виктор Ющенко.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Гладкая кожа уже не в моде? Почему модели массово хвастаются своим целлюлитом (фото)