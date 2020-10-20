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    Жизнь

    Кошка покойного дизайнера Лагерфельда выпустила совместную коллекцию с брендом мебели

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    Кошка покойного дизайнера Лагерфельда выпустила совместную коллекцию с брендом мебели
    instagram.com/choupetteofficiel/

    Возможно, это самая идеальная кошачья лежанка

    Кошка Шупетт, принадлежавшая дизайнеру Карлу Лагерфельду (и до сих пор остающаяся одним из главных претендентов на наследство дизайнера, хотя слухи противоречивы), выпустила совместную коллекцию с маркой Lucy Blau, специализирующейся на мебели для домашних животных.

    В нее вошел только один предмет — это войлочная лежанка-гамак Swing, которая крепится на стену как полка.

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    Кошка покойного дизайнера Лагерфельда выпустила совместную коллекцию с брендом мебели
    Кошка покойного дизайнера Лагерфельда выпустила совместную коллекцию с брендом мебели

    «Мы стали первыми людьми, которым было позволено снять Шупетт у нее дома. Мы получили очень теплый прием от всех членов семьи Шупетт, несмотря на ту шумиху, которая сейчас складывается вокруг знаменитой кошки», — сказал дизайнер бренда Себастьян Франк.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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    кот
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