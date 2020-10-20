Кошка покойного дизайнера Лагерфельда выпустила совместную коллекцию с брендом мебели
Возможно, это самая идеальная кошачья лежанка
Кошка Шупетт, принадлежавшая дизайнеру Карлу Лагерфельду (и до сих пор остающаяся одним из главных претендентов на наследство дизайнера, хотя слухи противоречивы), выпустила совместную коллекцию с маркой Lucy Blau, специализирующейся на мебели для домашних животных.
В нее вошел только один предмет — это войлочная лежанка-гамак Swing, которая крепится на стену как полка.
«Мы стали первыми людьми, которым было позволено снять Шупетт у нее дома. Мы получили очень теплый прием от всех членов семьи Шупетт, несмотря на ту шумиху, которая сейчас складывается вокруг знаменитой кошки», — сказал дизайнер бренда Себастьян Франк.
Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.
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