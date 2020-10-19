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    Курьез

    Результат ночных пробежек по квартире: фото котов-качков

    • Розсилка
    Результат ночных пробежек по квартире: фото котов-качков

    Комментаторы шутят, что к таким внушительным результатам привели их ночные пробежки по квартире

    Все привыкли к тому, что кошки — это милые пушистые создания, которых хочется все время тискать. Но есть коты, которые выглядят, как настоящие спортсмены. Пользователи соцсетей поделились снимками своих мускулистых питомцев, формы которых впечатляют. Перед тем, как вы соберетесь их погладить, лучше спросить разрешения.

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    Результат ночных пробежек по квартире: фото котов-качков
    Результат ночных пробежек по квартире: фото котов-качков
    Результат ночных пробежек по квартире: фото котов-качков
    Результат ночных пробежек по квартире: фото котов-качков
    Результат ночных пробежек по квартире: фото котов-качков
    Результат ночных пробежек по квартире: фото котов-качков
    Результат ночных пробежек по квартире: фото котов-качков

    Комментаторы шутят, что к таким внушительным результатам привели их ночные пробежки по квартире.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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    шутки кот
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