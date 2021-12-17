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    Криштиану Роналду раскрыл пол будущих близнецов

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    Срок у Джорджины, похоже, еще невелик - Криштиану Роналду раскрыл пол будущих близнецов

    Срок у Джорджины, похоже, еще невелик

    Фото: instagram.com/georginagio/

    После рождения двойни Роналду станет отцом шестерых детей

    Португальский футболист Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес, которые через несколько месяцев станут родителями двойни, решили не ждать родов, а заранее узнать пол малышей.

    Сейчас подруга 36-летнего футболиста испанская модель Джорджина Родригес находится в положении. Известно, что пара ожидает двойню.

    На своей странице в Instagram Роналду опубликовал видеосюжет, на кадрах которого дети лопают шарики с конфетти. В одном шарике оказывается конфетти голубого цвета, в другом — розового. Из этого следует, что семейство ждет мальчика и девочку.

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    «Где жизнь начинается, а любовь никогда не заканчивается», — подписал футболист видео.

    После рождения двойни Роналду станет отцом шестерых детей. Вместе с Джорджиной они воспитывают 3-летнюю Алану, 11-летнего Криштину-младшего, а также 4-летних близнецов Еву и Матео.

    Напомним, Криштиану Роналду побаловал поклонников очередным семейным фото. На нем звезда «Манчестер Юнайтед» сидит за столом вместе с гражданской супругой Джорджиной Родригес и детьми.

    Теги: дети семья
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    Криштиану Роналду раскрыл пол будущих близнецов