Роналду показав миле родинне фото з Джорджиною і дітьми
Пост у соцмережах зібрав більше шести мільйонів уподобань
Кріштіану Роналду побалував прихильників черговим сімейним фото. На ньому зірка «Манчестер Юнайтед» сидить за столом разом з цивільною дружиною Джорджиною Родрігес і дітьми.
«Мої кохані» – так підписав світлину Роналду.
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«Манчестер Юнайтед» набрав 24 очка в 15 матчах і займає 6-е місце в турнірній таблиці англійскої Прем’єр-ліги. Роналду в поточному розіграші провів 12 матчів, у яких забив 6 голів і зробив дві результативні передачі.
8 декабря команда Ральфа Рангніка в шостому турі Ліги чемпіонів зіграє з швейцарським «Янг Бойз».
Раніше, нагадаємо, Роналду встановив унікальне досягнення в світовому футболі.
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