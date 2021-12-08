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    Роналду показав миле родинне фото з Джорджиною і дітьми

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    Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду - Роналду показав миле родинне фото з Джорджиною і дітьми
    Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду
    фото з відкритих джерел

    Пост у соцмережах зібрав більше шести мільйонів уподобань

    Кріштіану Роналду побалував прихильників черговим сімейним фото. На ньому зірка «Манчестер Юнайтед» сидить за столом разом з цивільною дружиною Джорджиною Родрігес і дітьми.

    «Мої кохані» – так підписав світлину Роналду.

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    Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

    «Манчестер Юнайтед» набрав 24 очка в 15 матчах і займає 6-е місце в турнірній таблиці англійскої Прем’єр-ліги. Роналду в поточному розіграші провів 12 матчів, у яких забив 6 голів і зробив дві результативні передачі.

    8 декабря команда Ральфа Рангніка в шостому турі Ліги чемпіонів зіграє з швейцарським «Янг Бойз».

    Раніше, нагадаємо, Роналду встановив унікальне досягнення в світовому футболі.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду ФК Манчестер Юнайтед
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    Роналду показав миле родинне фото з Джорджиною і дітьми