После семи лет лечения: сестра Бенедикта Камбербэтча умерла от рака

Общественности не было известно о том, что Пикок борется с раком

Общественности не было известно о том, что Пикок борется с раком

Старшая сводная сестра популярного британского актера Бенедикта Камбербэтча – Трейси Пикок – умерла в результате онкологического заболевания. Женщине было 62 года

Звезда детективного сериала «Шерлок» признался, что он опустошен. Свою сестру, у которой было ласковое прозвище «Треки», он назвал блестящей, передает Daily Mail.

Издание отметило, что общественности не было известно о том, что Пикок борется с раком. Британка, как сообщил Камбербэтч, узнала о своей болезни семь лет назад.

«Она не имела ничего общего с этим миром. Она была совершенно другой. Она была прекрасным художником, но в конце концов ей пришлось много времени заниматься реставрированием холстов, рам и столярных изделий», – рассказал актер.

Он добавил, что его сестра «держала руку на пульсе», изготавливала рождественские и праздничные открытки для фестивалей. «Она была очень одаренной», – сказал знаменитость.

Пикок родилась от первого брака матери Камбербэтча – Ванды Вентам – с Джеймсом Табернаклом.

Когда Ванда вышла замуж за отца актера – Тимоти Карлтона – Трейси была подростком и осталась жить с матерью.

Она часто присматривала за своим младшим братом. Камбербэтч вспоминал, как сестра однажды забыла его на заснеженной крыше. Туда Трейси отправила маленького Бенедикта, когда он баловался, – чтобы мальчик «остыл» и успокоился. «Это было забавно», – сказал актер.

У Трейси остались муж и 34-летняя дочь Эмили.