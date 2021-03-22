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    Когда есть деньги, но нет вкуса. Курьезные фото вещей, вызывающих недоумение

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    Когда есть деньги, но нет вкуса. Курьезные фото вещей, вызывающих недоумение

    Собрали для вас снимки самых странных и диковинных вещей с просторов соцсетей

    При одном взгляде на вещи, предметы интерьера и аксессуары из нашего материала в голове возникает вопрос «Кто вообще мог додуматься до создания этого?», а следом за ним приходит мысль «Неужели это мог кто-то купить?». Мог… и купил.

    Собрали для вас снимки самых странных и диковинных вещей с просторов соцсетей, которые приобрели люди с очень странным вкусом.

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    Когда есть деньги, но нет вкуса. Курьезные фото вещей, вызывающих недоумение
    Когда есть деньги, но нет вкуса. Курьезные фото вещей, вызывающих недоумение
    Когда есть деньги, но нет вкуса. Курьезные фото вещей, вызывающих недоумение
    Когда есть деньги, но нет вкуса. Курьезные фото вещей, вызывающих недоумение
    Когда есть деньги, но нет вкуса. Курьезные фото вещей, вызывающих недоумение
    Когда есть деньги, но нет вкуса. Курьезные фото вещей, вызывающих недоумение
    Когда есть деньги, но нет вкуса. Курьезные фото вещей, вызывающих недоумение
    Когда есть деньги, но нет вкуса. Курьезные фото вещей, вызывающих недоумение
    Когда есть деньги, но нет вкуса. Курьезные фото вещей, вызывающих недоумение
    Когда есть деньги, но нет вкуса. Курьезные фото вещей, вызывающих недоумение
    Когда есть деньги, но нет вкуса. Курьезные фото вещей, вызывающих недоумение
    Когда есть деньги, но нет вкуса. Курьезные фото вещей, вызывающих недоумение
    Когда есть деньги, но нет вкуса. Курьезные фото вещей, вызывающих недоумение

    «Самый отвратительный чехол для тостера, который мы когда-либо видели», «Для отчаянных любителей морепродуктов», «Чтобы все гости знали, что ты веган», «Хочется верить, что этот костюм был создан для конкурса на самую безумную вышивку», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

    Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

    Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.

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    Теги: шутки курьез
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