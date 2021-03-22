Когда есть деньги, но нет вкуса. Курьезные фото вещей, вызывающих недоумение

Собрали для вас снимки самых странных и диковинных вещей с просторов соцсетей

При одном взгляде на вещи, предметы интерьера и аксессуары из нашего материала в голове возникает вопрос «Кто вообще мог додуматься до создания этого?», а следом за ним приходит мысль «Неужели это мог кто-то купить?». Мог… и купил.

Собрали для вас снимки самых странных и диковинных вещей с просторов соцсетей, которые приобрели люди с очень странным вкусом.

«Самый отвратительный чехол для тостера, который мы когда-либо видели», «Для отчаянных любителей морепродуктов», «Чтобы все гости знали, что ты веган», «Хочется верить, что этот костюм был создан для конкурса на самую безумную вышивку», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.