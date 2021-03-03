Курьер поймал двухлетнюю девочку, выпавшую с двенадцатого этажа (видео)

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Во вьетнамском городе Ханой курьер службы доставки поймал двухлетнюю девочку, упавшую с балкона 12-го этажа. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местные СМИ.

31-летний Нгуен Нгок Ман сидел в своей машине в ожидании заявки на доставку, как вдруг услышал плач ребенка и крики. Высунув голову из окна, он увидел девочку, которая находилась почти в 50 метрах над землей.

Курьер быстро выпрыгнул из автомобиля и забрался на козырек соседнего здания, чтобы подобраться поближе, если ребенок упадет. Когда девочка все же начала падать, мужчина потерял равновесие, но все равно попытался поймать ее и не дать ей приземлиться прямо на землю. Ребенок в итоге упал на колени курьеру. «Я обнял ее, а потом увидел, что у нее изо рта идет кровь, и очень испугался», — сказал Нгуен.

Au Viêt Nam, Nguyen Ngoc Manh, un livreur de 31 ans, a sauvé ce dimanche un enfant qui a fait une chute du 12e étage. Grâce à son acte héroïque, le bébé est vivant et hors de danger. Hier, Nguyen Ngoc a fait la UNE des différents médias du pays. pic.twitter.com/xKcYMf6FD4 — Le Média Positif (@LMPositif) March 2, 2021

Девочку доставили в больницу, там у нее диагностировали вывих бедра, но других травм не было. Курьер же немного повредил руку и прибег к обезболивающим препаратам.

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