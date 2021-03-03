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    Курьер поймал двухлетнюю девочку, выпавшую с двенадцатого этажа (видео)

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    Курьер поймал двухлетнюю девочку, выпавшую с двенадцатого этажа (видео)

    Неравнодушные предлагают мужчине деньги и подарки, но он отказывается от них, потому что не считает себя героем

    Во вьетнамском городе Ханой курьер службы доставки поймал двухлетнюю девочку, упавшую с балкона 12-го этажа. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местные СМИ.

    31-летний Нгуен Нгок Ман сидел в своей машине в ожидании заявки на доставку, как вдруг услышал плач ребенка и крики. Высунув голову из окна, он увидел девочку, которая находилась почти в 50 метрах над землей.

    Курьер быстро выпрыгнул из автомобиля и забрался на козырек соседнего здания, чтобы подобраться поближе, если ребенок упадет. Когда девочка все же начала падать, мужчина потерял равновесие, но все равно попытался поймать ее и не дать ей приземлиться прямо на землю. Ребенок в итоге упал на колени курьеру. «Я обнял ее, а потом увидел, что у нее изо рта идет кровь, и очень испугался», — сказал Нгуен.

    Девочку доставили в больницу, там у нее диагностировали вывих бедра, но других травм не было. Курьер же немного повредил руку и прибег к обезболивающим препаратам.

    Ранее «Скотч» показывал фото мужчин, которые из мистеров «никаких животных в доме» превратились в самых любящих хозяев.

    «Мой отец, который не хотел заводить кота, в своей любимой футболке «лучший кошачий папа на свете», «Мой отец, который «терпит» нашу кошку», «Он говорил, что в его доме ни за что не будет никаких собак», «Мой парень не хотел заводить собаку, а теперь балует ее больше, чем я», ─ комментируют фото пользователи сети.

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    Теги: дети
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