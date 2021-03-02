Троих детей выгнали из школы, когда увидели, чем занимается их мать в Сети (фото)

Женщина приобрела армию фанатов, от которых не собирается отказываться

44-летняя Кристал Джексон из Сакраменто, штат Калифорния, США, решила разнообразить сексуальную жизнь с мужем Крисом после наступления менопаузы. Женщина стала публиковать на Reddit откровенные снимки, в создании которых нередко помогал супруг.

Жаркие кадры так понравились пользователям, что женщина решила завести страницу на OnlyFans, где стала зарабатывать на своих соблазнительных фото $150 тыс. в месяц. Однако вслед за триумфом последовало поражение. Снимки обнаружили родители учеников, с которыми ее дети ходили в католическую школу, пишет Daily Star.

Кристал подверглась травле, в рамках которой обвинители заявляли, что она не просто публикует фото, но и вступает в интимную связь со своими поклонниками. Хотя женщина это опровергла. Также родители написали анонимные письма директору школы и местному епископу, приложив к ним пикантные снимки.

В итоге руководство образовательного учреждения решило исключить троих маленьких детей Кристал, так как ее деятельность «противоречила тому, чему они хотели бы научить школьников». Кристал отметила, что будет искать для детей другую католическую школу, однако не собирается прекращать публиковать откровенные фото.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь звезды «Квартала 95» сразила поклонников красотой в честь 18-летия.

«18 лет назад ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! Сегодня ты такая взрослая, но никогда не перестанешь быть маленькой для меня... С Днем рождения, малышка! Ты и есть подарок.. P. S. Я не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, но я надеюсь, ты улыбнешься, когда будешь смотреть эти фото. Они теплые, как и ты сама», – оставила трогательную подпись главная «квартальщица».