Эти малыши умудрились уснуть в самых неподходящих позах и местах: курьезные фото

«Мой годовалый сын уснул во время еды», - комментируют смешные фотографии пользователи сети

На какие только ухищрения не идут родители в погоне за крепким сном своего ребенка! В ход идет все: любимые игрушки, колыбельные, теплое одеяльце. Но оказалось, что детям вовсе не нужны все эти атрибуты, ведь порой они очень даже сладко засыпают в самых непригодных для отдыха местах!

Сегодня мы собрали для вас 15 фотографий детей, заснувших в магазине, за столом, на полу, и даже в туалете, но только не в уютненькой кроватке!

«Ходьба по магазинам очень утомляет», «Не знаю, что она собиралась сделать, но вместо этого она уснула», «Завидую такому крепкому сну», «Всяко удобней, чем засыпать в кроватке под колыбельную», «Мой годовалый сын уснул во время еды», - комментируют смешные фотографии пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что в Австралии отважный кот ценой собственной жизни спас детей от ядовитой змеи.

Двое детей из Квинсленда играли у себя в саду вместе с любимым котом по кличке Артур, когда заметили, что совсем рядом появилась восточная коричневая змея. Увидев змею, отважный котейка тут же бросился на нее, чтобы защитить своих маленьких хозяев. Артуру удалось убить змею, но опасная рептилия успела его укусить.