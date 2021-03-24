Лава — это отличный гриль. В Исландии ученые устроили пикник на вулкане (фото)

С понедельника посетителям запретили подходить к Фаградальсфьялю

Вы когда-нибудь хотели перекусить на природе, оказавшись в необычном и красивом месте, но понимали, что у вас нет для этого всего необходимого?

В Исландии у вас точно не возникло бы подобных проблем, особенно если вы оказались рядом с вулканом. Для отличного обеда на природе вам понадобились бы только продукты и очень горячая лава. В стране гейзеров и вулканов хватает и того, и другого.

Несколько исследователей из Исландии решили совместить приятное с полезным и устроили необычный пикник у подножья еще извергающегося вулкана Фаградальсфьял. Они изучали гору, проводили необходимые измерения, а между делом жарили сосиски на лаве, температура которой в разы превышала температуру любого самого хорошего гриля, пишет Metro.

С понедельника посетителям запретили подходить к Фаградальсфьялю, поэтому теперь приготовить сосиски с помощью лавы не получится. Но в Исландии множество действующих вулканов, поэтому шанс попасть на самое необычное барбекю в жизни все еще существует.

Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

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