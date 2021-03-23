Пес нашел в кустах котенка, который нуждался в помощи. Смотрите, что с ним стало спустя два года

Никогда не знаешь, где встретишь свое счастье

Это была обычная прогулка золотистого ретривера Мамайо и ее владельца Тама Тамаго. Но, в какой-то момент, Мамайо прыгнула в кусты и принесла оттуда крошечного рыжего котенка, который отчаянно нуждался в помощи. Он был напуган, тощ и у него отсутствовала часть хвостика.

Человек положил необычную находку в коробку и отправился с ней домой.

Котенка назвали Медом. Его искупали и решили показать ветеринару. В клинике обработали оставшийся хвостик и определили, что котенку не более двух месяцев.

Тама Тамаго даже не размышлял о том, что делать с этой находкой. Он решил оставить его себе, тем более, что Мамайо была необычайно счастлива своей находке.

«Мед решил, что Мамайо — его новая мама. Он постоянно следует за ней, не оставляя ее ни на секунду!», — рассказывает Тамаго.

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