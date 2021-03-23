  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Пес нашел в кустах котенка, который нуждался в помощи. Смотрите, что с ним стало спустя два года

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пес нашел в кустах котенка, который нуждался в помощи. Смотрите, что с ним стало спустя два года

    Никогда не знаешь, где встретишь свое счастье

    Это была обычная прогулка золотистого ретривера Мамайо и ее владельца Тама Тамаго. Но, в какой-то момент, Мамайо прыгнула в кусты и принесла оттуда крошечного рыжего котенка, который отчаянно нуждался в помощи. Он был напуган, тощ и у него отсутствовала часть хвостика.

    Человек положил необычную находку в коробку и отправился с ней домой.

    Котенка назвали Медом. Его искупали и решили показать ветеринару. В клинике обработали оставшийся хвостик и определили, что котенку не более двух месяцев.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Пес нашел в кустах котенка, который нуждался в помощи. Смотрите, что с ним стало спустя два года
    Пес нашел в кустах котенка, который нуждался в помощи. Смотрите, что с ним стало спустя два года
    Пес нашел в кустах котенка, который нуждался в помощи. Смотрите, что с ним стало спустя два года
    Пес нашел в кустах котенка, который нуждался в помощи. Смотрите, что с ним стало спустя два года
    Пес нашел в кустах котенка, который нуждался в помощи. Смотрите, что с ним стало спустя два года
    Пес нашел в кустах котенка, который нуждался в помощи. Смотрите, что с ним стало спустя два года
    Пес нашел в кустах котенка, который нуждался в помощи. Смотрите, что с ним стало спустя два года
    Пес нашел в кустах котенка, который нуждался в помощи. Смотрите, что с ним стало спустя два года
    Пес нашел в кустах котенка, который нуждался в помощи. Смотрите, что с ним стало спустя два года
    Пес нашел в кустах котенка, который нуждался в помощи. Смотрите, что с ним стало спустя два года
    Пес нашел в кустах котенка, который нуждался в помощи. Смотрите, что с ним стало спустя два года
    Пес нашел в кустах котенка, который нуждался в помощи. Смотрите, что с ним стало спустя два года

    Тама Тамаго даже не размышлял о том, что делать с этой находкой. Он решил оставить его себе, тем более, что Мамайо была необычайно счастлива своей находке.

    «Мед решил, что Мамайо — его новая мама. Он постоянно следует за ней, не оставляя ее ни на секунду!», — рассказывает Тамаго.

    Ранее «Скотч» сообщал, что бывшая соседка Кароль по квартире рассказала всю правду об артистке.

    Хореограф и танцовщица Яна Заец, которая принимала участие в «Танцах со звездами» вместе с Иракли Макацария, поделилась неожиданными воспоминаниями о Тине Кароль. Оказывается, в студенческие времена девушки вместе снимали квартиру в Киеве.

    Читайте также: Британка на карантине фотографировала свои ступни и разбогатела
    Теги: кот курьез животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies