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    Жизнь

    Легендарная София Ротару стала хедлайнером бесплатного дня Atlas Weekend

    • Розсилка
    Легендарная София Ротару стала хедлайнером бесплатного дня Atlas Weekend

    Украинцы услышат любимые хиты известной певицы

    Популярная украинская певица София Ротару выступит в первый бесплатный день фестиваля Atlas Weekend. Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

    По традиции фестиваля, в первый день вход для гостей свободный.

    «Лето, лето аж за край, будем танцевать, играй, музыка, играй! София Ротару - хедлайнер Дня украинской музыки 9 июля на Atlas Weekend-2019», - говорится в сообщении.

    Напомним, в прошлом году хедлайнером первого дня киевского фестиваля был Олег Винник.

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