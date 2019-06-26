Легендарная София Ротару стала хедлайнером бесплатного дня Atlas Weekend



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Украинцы услышат любимые хиты известной певицы

Популярная украинская певица София Ротару выступит в первый бесплатный день фестиваля Atlas Weekend. Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

По традиции фестиваля, в первый день вход для гостей свободный.

«Лето, лето аж за край, будем танцевать, играй, музыка, играй! София Ротару - хедлайнер Дня украинской музыки 9 июля на Atlas Weekend-2019», - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году хедлайнером первого дня киевского фестиваля был Олег Винник.

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