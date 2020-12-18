Личная трагедия «Детектива Ренуар» – в пятом сезоне французского сериала

События пятого сезона сериала «Детектив Ренуар» развиваются спустя два месяца после смерти Давида Канова, майора из отдела по борьбе с бандитизмом

В воскресенье, 20 декабря, в 16:50 зрители «Интера» увидят заключительную серию четвертого сезона французского сериала «Детектив Ренуар», а сразу после этого – в 17:55 – в эфире телеканала стартует пятый сезон многосерийного детектива.

В новых сериях Кандис Ренуар переживает потерю возлюбленного. Друзья и коллеги детектива сомневаются в правильности ее решения как можно скорее вернуться к работе после трагедии. И не без причин: во время расследований Кандис постоянно подвергает свою жизнь опасности. Да и сможет ли Ренуар из-за личных переживаний сосредоточиться на работе? Кандис находит утешение в мимолетных романах. Впрочем, остается открытым и вопрос с капитаном Дюма: влечение между ними не угасает, даже несмотря на то, что мужчина скоро станет отцом. Дети Кандис также постоянно подбрасывают ей новые сюрпризы. Детективу точно не время расслабляться!

События пятого сезона сериала развиваются спустя два месяца после смерти Давида Канова, майора из отдела по борьбе с бандитизмом, с которым у Кандис был продолжительный роман. Женщина делает вид, что все хорошо, но на самом деле после гибели Давида она не находит себе места. «Если в предыдущих сезонах моя героиня боролась с внешними врагами, то на этот раз Кандис борется сама с собой, – рассказывает исполнительница роли детектива Ренуар Сесиль Буа. – Довольно часто после душевной травмы люди наказывают себя чувством вины и при этом делают вид, что все хорошо. Но жизнь в отрицании ни к чему хорошему не приводит».

В пятом сезоне усложняются отношения с еще одним близким для Кандис человеком – Антуаном Дюма: женщина считает, что именно из-за него она потеряла Давида. «Первое время моя героиня не сможет даже смотреть Антуану в глаза, – продолжает актриса. – Ведь то, что было между ними, спровоцировало драму, которую она проживает сейчас. Поэтому каждая встреча с Дюма для нее – пытка».

«Отношения Кандис и Антуана можно охарактеризовать словами «может быть», – считает исполнитель роли Дюма, Рафаэль Ленгле. – Всегда есть что-то, что не дает им двигаться дальше».

Кстати, актерам Рафаэлю Ленгле и Сесиль Буа, как и их персонажам, в реальной жизни тоже непросто найти общий язык. «Рафаэль – самый недисциплинированный человек на съемочной площадке! – заявляет Сесиль. – Он как ребенок, имеющий проблемы с концентрацией внимания. Приходится постоянно его контролировать». Ленгле не отрицает этих своих негативных качеств: «Думаю, это будет эпитафия на моей могиле: «Надо сосредоточиться». Впрочем, Сесиль недоговаривает: я еще и тот, кто чаще всего из команды забывает свои тексты!»

Сможет ли Кандис простить Антуана Дюма и перестать обвинять его? Скажется ли ее личная трагедия на результатах работы детектива и ее отдела? Смотрите в 5 сезоне французского сериала «Детектив Ренуар» – уже в это воскресенье, 20 декабря, в 17:55 на телеканале «Интер».