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    Жизнь

    Любовник Кайли Дженнер осыпал дом молодой миллиардерши лепестками роз

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    <p>Кайли Дженнер</p> <p>instagram.com/kyliejenner/</p> - Любовник Кайли Дженнер осыпал дом молодой миллиардерши лепестками роз

    Кайли Дженнер

    instagram.com/kyliejenner/

    21-летняя Кайли Дженнер похвасталась подарком

    Известный рэпер и возлюбленный самой молодой миллиардерши Трэвис Скотт за несколько дней до празднования дня рождения Кайли усыпал весь пол ее особняка лепестками алых роз. Звезда реалити-шоу поделилась с поклонниками трогательным моментом возвращения домой. На видео присутствует и маленькая наследница молодых родителей – 1,5-годовалая дочь Сторми. Девочка радостно играется с цветами.

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    Публикация от Kylie (@kyliejenner)

    «Сторми, ты только посмотри на это», – сказала за кадром Дженнер.

    Певец оставил любимой девушке поздравительную открытку, намекающую на громкое торжество. «С днем рождения! Все только начинается. Люблю тебя!» – заверил Трэвис.

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    Любовник Кайли Дженнер осыпал дом молодой миллиардерши лепестками роз
    Любовник Кайли Дженнер осыпал дом молодой миллиардерши лепестками роз
    Любовник Кайли Дженнер осыпал дом молодой миллиардерши лепестками роз
    Любовник Кайли Дженнер осыпал дом молодой миллиардерши лепестками роз
    Любовник Кайли Дженнер осыпал дом молодой миллиардерши лепестками роз
    Любовник Кайли Дженнер осыпал дом молодой миллиардерши лепестками роз
    Любовник Кайли Дженнер осыпал дом молодой миллиардерши лепестками роз
    Любовник Кайли Дженнер осыпал дом молодой миллиардерши лепестками роз
    Любовник Кайли Дженнер осыпал дом молодой миллиардерши лепестками роз
    Любовник Кайли Дженнер осыпал дом молодой миллиардерши лепестками роз
    Любовник Кайли Дженнер осыпал дом молодой миллиардерши лепестками роз
    instagram.com/kyliejenner/

    Инстадива прошлась по полу босиком. Она не скрывала своего удивления от такого внимания со стороны рэпера. «Мой дом весь усыпан розами! Трэвис, а ведь это еще даже не мой день рождения», – подписала публикацию модель.

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