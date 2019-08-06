Любовник Кайли Дженнер осыпал дом молодой миллиардерши лепестками роз



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Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner/

21-летняя Кайли Дженнер похвасталась подарком

Известный рэпер и возлюбленный самой молодой миллиардерши Трэвис Скотт за несколько дней до празднования дня рождения Кайли усыпал весь пол ее особняка лепестками алых роз. Звезда реалити-шоу поделилась с поклонниками трогательным моментом возвращения домой. На видео присутствует и маленькая наследница молодых родителей – 1,5-годовалая дочь Сторми. Девочка радостно играется с цветами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 5 Авг 2019 в 1:37 PDT

«Сторми, ты только посмотри на это», – сказала за кадром Дженнер.

Певец оставил любимой девушке поздравительную открытку, намекающую на громкое торжество. «С днем рождения! Все только начинается. Люблю тебя!» – заверил Трэвис.

Инстадива прошлась по полу босиком. Она не скрывала своего удивления от такого внимания со стороны рэпера. «Мой дом весь усыпан розами! Трэвис, а ведь это еще даже не мой день рождения», – подписала публикацию модель.