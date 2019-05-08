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    Жизнь

    Мадонна встала на защиту Майкла Джексона после обвинений в педофилии

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    <span class="irc_ho" dir="ltr">Фото: Daily Mail</span> - Мадонна встала на защиту Майкла Джексона после обвинений в педофилии
    Фото: Daily Mail

    Люди лгут, считает звезда

    Репутация Майкла Джексона оказалась сильно испорчена после фильма, в котором его обвинили в педофилии. Американская поп-королева Мадонна высказала свое мнение о скандальной ленте «Покидая Неверленд».

    60-летняя певица призналась, что никогда не смотрела этот фильм и не собирается поддерживать слухи о педофилии. «У меня нет менталитета линчевателя. На мой взгляд, человек считается невиновным, пока его вина не доказана», - сообщила Мадонна British Vogue.

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    Мадонна встала на защиту Майкла Джексона после обвинений в педофилии
    Мадонна встала на защиту Майкла Джексона после обвинений в педофилии
    Мадонна встала на защиту Майкла Джексона после обвинений в педофилии
    Мадонна встала на защиту Майкла Джексона после обвинений в педофилии
    Мадонна встала на защиту Майкла Джексона после обвинений в педофилии
    Мадонна встала на защиту Майкла Джексона после обвинений в педофилии
    Мадонна встала на защиту Майкла Джексона после обвинений в педофилии
    Мадонна встала на защиту Майкла Джексона после обвинений в педофилии
    Мадонна встала на защиту Майкла Джексона после обвинений в педофилии
    Мадонна встала на защиту Майкла Джексона после обвинений в педофилии
    Мадонна встала на защиту Майкла Джексона после обвинений в педофилии
    instagram / madonna

    Артистка добавила, что когда один человек рассказывает о плохих поступках другого, она всегда думает: есть ли доказательства. Люди иногда лгут, считает звезда.

    Мадонна понимает, что прошло много лет и действительно надежных доказательств быть не может. Но стоит учитывать: любого можно оклеветать ради собственной выгоды. И всегда нужно следить, получит ли «пострадавший» выгоду, если сообщит что-то порочащее?

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