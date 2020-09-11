Мальчикам было по 14 лет: Кевина Спейси снова обвинили в домогательствах



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Актер Кевин Спейси

Жертвы Кевина утверждают, что подверглись домогательствам в 80-х, когда обоим было по 14 лет

На Кевина Спейси подали в суд за сексуальные домогательства к подросткам. Издание Deadline сообщает, что актер Энтони Рэпп, выдвинувший обвинения против Спейси еще осенью 2017-го, довел дело до суда. К Рэппу присоединился еще один мужчина, имя которого не сообщается.

Жертвы Кевина утверждают, что подверглись домогательствам в 80-х, когда обоим было по 14 лет. В их иске указано, что в результате действий актера пострадала психика его жертв, в связи с чем они требуют компенсировать ущерб.

Начиная с 2017-го Спейси неоднократно обвиняли в харассменте и изнасилованиях, но до суда дошло лишь одно дело, которое вскоре было закрыто. При этом уже три обвинителя Кевина умерли при загадочных обстоятельствах.

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