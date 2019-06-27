Marvel и adidas создали кроссовки, посвященные Человеку-пауку



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Коллекция, созданная совместно с баскетболистом Донованом Митчеллом, приурочена выходу фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

adidas вместе с компанией Marvel и баскетболистом Донованом Митчеллом выпустит коллекцию D. O. N. Issue #1, которая посвящена Человеку-пауку. Кроссовки в коллекции выйдут в нескольких расцветках, первая из них – Marvel's Amazing Spider-Man – приурочена к выходу фильма «Человек-паук: Вдали от дома», его премьера состоится 4 июля.

Модель в красно-синем цвете с тонкими белыми деталями, отсылающими к паутине, оснащена боковой поддержкой и амортизацией, основанной на технологии BOUNCE.

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Джерело: Esquire