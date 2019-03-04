Масленица-2019: история, традиции и приметы праздника
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Розсилка
Масленица – один из самых популярных праздников и вкусных праздников
Прежде чем рассказать о традициях и обрядах, связанных с «блинной неделей», поделимся с вами главными фактами о ней.
- Когда празднуется: перед Великим постом. В этом году масленицу отмечают с 4 по 10 марта
- Тип праздника: народно-христианский.
- Главные традиции: печь блины и делать вареники. Также на этот праздник сжигают чучело Масленицы.
- Что празднуют: проводы зимы.
Как давно празднуют Масленицу
Масленица, как и многие народные праздники, возникла в Украине еще до прихода христианства и символизировала встречу зимы с весной, прощание со стужей и приветствие солнца. Согласно древним традициям, во время масленичной недели непременно жгли чучела, которые символизировали плодородие, а пепел развеивали по ветру, чтобы добавить земле плодовитости.
Христианство добавило свои нюансы празднования зимних гуляний – Масленицу стали отмечать строго перед Великим постом, ведь дальше наступал строгий запрет жирной пищи и плясок.
Ежегодно Масленицу отмечают в разное время – последняя неделя перед Великим постом зависит от даты празднования Пасхи. Традиционно масленичная неделя не могла обойтись без атрибутов праздника, так хорошо нам известных по фильмам, - катание на санях и ледовых горах, поедание блинов и вареников.
Со временем многие традиции Масленицы забылись, но в народной памяти остались основные – каждый день масленичной недели, как игра, что-то символизирует.
Первый день Масленицы – «Встреча»
Дети сооружали в этот день куклу из соломы и наряжали ее, собирались и ходили от дома к дому, а хозяйки угощали ребят блинами.
В этот день женщины отдавали первый испеченный блин нищему, чтобы помянуть усопших.
После обеда молодежь и дети шли кататься со снежных горок – народная примета гласила: у тех, кто дальше всех скатится с горы, вырастет самый хороший лен.
Второй день Масленицы – «Заигрыш»
В этот день молодые люди искали себе пару: парни приглядывались к девушкам, а те украдкой строили глазки понравившимся мужчинам. Вся масленая неделя способствовала сватовству, чтобы после Великого поста отыграть свадьбу.
Третий день Масленицы – «Лакомка»
Среда Масленицы ознаменовалась тем, что тещи приглашали к себе зятьев и угощали их блинами. Молодожены в этот день надевали свои свадебные наряды, а холостые продолжали смотрины.
В среду непременно накрывали столы с вкусной едой, в том числе блинами. В этот день позволялось есть столько, сколько хочется, ни в чем себя не ограничивая. К блинам подавали сыры, молоко, сметану и масло.
Четвертый день Масленицы – «Разгуляй»
Экватор празднования – это «Разгуляй», который также именовали «Разгульный четверок», «Разгул» или «Перелом».
В четверг гуляли все – и дети, и старики. В этот день устраивали знаменитые кулачные бои и взятие снежных стенок. Также, в этот день чучело Масленицы поднимали на гору.
Пятый день Масленицы – «Тещины вечерки»
В пятницу тещи приходили к зятьям на блины. Молодые люди готовили блины из посуды и ингредиентов, которые им прислала теща.
Шестой день Масленицы – «Золовкины посиделки»
В субботу потчевали семью мужа: молодая жена звала к себе на блины родственников супруга. Также дело наконец-то доходило до чучела – его сжигали. Считалось, что в нем сжигали Масленицу. Вокруг костра устраивали гуляния с песнями и плясками.
Седьмой день Масленицы – «Прощеное воскресенье»
Седьмой, последний день Масленицы был особым. Гуляния сбавляли обороты, перед Великим постом люди хотели духовно очиститься. В основном, просили прощения друг у друга: «Прости меня, пожалуйста, буде в чем виноват пред тобою».
А стандартный ответ: «Бог простит».
Блины же в этот день относили на кладбище и оставляли на могилах, чтобы помянуть своих предков.
Украинские приметы на Масленицу
- Если на Масленицу поскупишься, то за год разоришься. Щедрые угощения для семьи и гостей – залог благополучия на год.
- Если первый блин румяный, красивый, то это к здоровью. Бледный сулит болезни.
- Тонкий первый блин предвещает легкую жизнь.
- Дырочки в первом блине символически обозначают количество детей в доме.
- Припек посредине первого блина говорит о будущей верности мужа. А если сбоку – станет посматривать по сторонам.
- Ровные края первого блина – к благополучному замужеству.
- Один из первых блинов незамужняя девушка должна вынести первому встречному и спросить имя. Так и будут звать ее суженого.
- Чем больше блинов хозяйка напечет, тем больше будет солнечных дней.
- На Масленицу принято выбрасывать и сжигать все старое.
- Кто дальше скатится с корки на Масленицу, у того будет лучший урожай льна.
- Детям нужно сделать свистульки. Чем больше они на них посвистят, тем скорее птицы прилетят.